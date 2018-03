Tyberios

2018-03-10 16:12:17

Dla PiSowców każdy dzień jest niemal szokiem nie do przetrzymania. Wmawiano im że sami najwspanialsi i najlepsi w Partii a tu głowy lecą co rusz. Dymisje, odwołania, zdjęcia ze stanowisk, premier wyleciała razem ze swoją świtą. Jak to wytłumaczyć?