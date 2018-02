Polska podpisała kontrakt z ONZ-towską Międzynarodową Organizacją Dna Morskiego na rozpoznanie i poszukiwanie złóż na środkowym Atlantyku. Chodzi m.in. siarczki miedzi, srebra i metali szlachetnych.

- Od wielu lat się o to starałem - podkreślił na konferencji wiceminister środowiska Mariusz Orion Jędrysek. Ministerstwo poinformowało, że kontrakt na poszukiwanie siarczków polimetalicznych (miedź, srebro, metale szlachetne i pierwiastki ziem rzadkich) został podpisany 12 lutego br. przez reprezentującego polski rząd Jędryska oraz sekretarza generalnego MODM Michaela Lodgea.

Bogate złoża

Bogate złoża

Wiceminister ocenił, że złoża na Atlantyku, które Polska będzie rozpoznawać są "bardzo bogate" w "ogromne zasoby metali". Poinformował, że choć iż koszt rozpoznania i poszukiwań na polskiej działce ma kosztować 550 mln zł (przez 15 lat), to szacunki pokazują, że wartość jednego złoża może wynosić "ok. biliona zł brutto".



Jędrysek poinformował, że Polska ma zamiar jeszcze w tym roku wyczarterować odpowiedni statek, który miałby zacząć prowadzić badania geologiczne na środkowym Atlantyku.



Ocenił, że jeżeli Polska otrzyma dwie kolejne koncesje, to odpowiedni do badań statek mógłby być zbudowany w Polsce. Dodał, że przy jednej koncesji - bardziej opłacalny jest czarter.



W obszarze ryftu śródatlantyckiego kontrakt na prace poszukiwawcze podpisały dotąd Francja i Rosja.



Polska koncesja poszukiwawczo-rozpoznawcza na środkowym Atlantyku nie jest duża, bo liczy - 10 tys. km kw. Złoża znajdują się na głębokości od ok. 1400 do ok. 2800 m. Koncesją będziemy dysponować przez 15 lat z możliwością przedłużania jej co 5 lat.

Źródło: Ministerstwo Środowiska Polska koncesja poszukiwawczo-rozpoznawcza na środkowym Atlantyku

Działka na Pacyfiku

Nasz kraj ma też udziały w podwodnej działce na Pacyfiku. Leży ona w strefie Clarion Clipperton, 3 tys. km na zachód od Meksyku. Działka ma ok. 75 tys. km kw. i jesteśmy jej współwłaścicielem od 1987 r.; są tam konkrecje polimetaliczne z kluczowymi pierwiastkami, takimi jak mangan, wanad, molibden, nikiel, miedź.



Międzynarodowa Organizacja Dna Morskiego jest agendą ONZ zajmującą się zasobami znajdującymi się na dnie oceanów obszarów będących poza jurysdykcją państwową. Dwukrotnie Prezydentem Rady MODM był Mariusz Orion Jędrysek.