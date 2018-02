Nowe zasoby gazowe odkryto w eksploatowanym od 60 lat złożu Przemyśl. Jak się okazało, pozyskiwany surowiec jest najwyższej jakości. Odkrycie nowego horyzontu gazowego było możliwe dzięki zastosowaniu najnowszych technologii w badaniach złoża i wierceniach.

Jak podano, złoże Przemyśl to największe złoże gazu w Polsce. Pozyskiwany z niego surowiec jest najwyższej jakości – zawartość metanu wynosi ok. 98-99 proc.



Oddział Geologii i Eksploatacji PGNiG - czytamy w komunikacie - zakończył próby na odwiercie eksploatacyjnym Przemyśl–290 położonym w okolicy Ujkowic na północ od Przemyśla. W teście uzyskano wydatek absolutny gazu w ilości około 150 m3/min.

Kolejne zasoby