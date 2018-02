Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo odkryło nowe złoże gazu zlokalizowane w powiecie lubaczowskim na Podkarpaciu. Wstępne analizy wskazują, że będzie można z niego wydobyć ok. 20 milionów metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie – poinformowała spółka.

Nowo odkryte złoże gazu zlokalizowane jest na terenie koncesji Lubliniec-Cieszanów, na głębokości 700 m.

Źródło: Google Maps Nowo odkryte przez PGNiG złoże gazu zlokalizowane jest na terenie koncesji Lubliniec-Cieszanów, na głębokości 700 m.

Spółka analizuje, że z nowoodkrytego złoża będzie można wydobyć ok. 20 milionów metrów sześciennych gazu ziemnego.

Dla ukazania skali, warto zauważyć, że Polska zużywa blisko 16 miliardów metrów sześciennych tego surowca w ciągu roku. Wydobycie tylko Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa obecnie waha się między 4 a 4,5 miliarda metrów sześciennych rocznie.

Kolejne odkrycie

Jak przypomniał cytowany w komunikacie prezes zarządu PGNiG Piotr Woźniak, to kolejne w ostatnim czasie odkrycie na Podkarpaciu.



Ponad siedem dekad w objęciach Rosji. Polska gotowa na pożegnanie z gazem ze Wschodu Po 74 latach Polska jest gotowa do zerwania z rosyjskim gazem - pisze Bloomberg,... zobacz więcej » - Z dużym powodzeniem stosujemy tam nowe metody poszukiwań. Planujemy w tym rejonie jeszcze dwa otwory poszukiwawcze i dopiero wtedy będziemy mogli określić potencjał zasobowy. Pozwoli nam to także na opracowanie strategii zagospodarowania tych płytko zalegających horyzontów gazowych - dodał.

Największe złoże

Spółka ogłosiła niedawno wstępne wyniki nowych badań największego w Polsce złoża Przemyśl na Podkarpaciu. Wynika z nich, że zasoby wydobywalne z tego złoża mogą być większe o prawie 25 proc. niż wcześniej szacowano, co oznaczać może dodatkowe 20 mld m sześc. gazu ziemnego do wydobycia.



W trakcie prac na Podkarpaciu PGNiG stosuje metody sejsmiczne 3D, które pozwalają na bardzo dokładne określenie budowy geologicznej potencjalnego obszaru zalegania złóż. Badania prowadzone są na powierzchni łącznej 1,5 tys. km kw. Powstałe w ich efekcie zdjęcie sejsmiczne będzie największym tego typu w Europie.