Mamy różne poglądy, jeżeli chodzi o Nord Stream 2. Uważamy, że to jest projekt gospodarczy, według nas Nord Stream 2 nie jest zagrożeniem dla dywersyfikacji - powiedziała w piątek kanclerz Niemiec Angela Merkel. - Nie zgadzam się z podejściem, że to jest dywersyfikacja, bo gaz jest z tego samego źródła, tylko inną drogą - zauważył jednak premier Mateusz Morawiecki.

Na konferencji prasowej w piątek Morawiecki podkreślił, że w czasie rozmowy z niemiecką kanclerz Angelą Merkel wspomniał między innymi o projekcie Nord Stream 2.



- Nie zgadzam się z takim podejściem, że Nord Stream 2 to jest dywersyfikacja, bo to jest gaz z tego samego źródła, tylko inną drogą - zaznaczył szef polskiego rządu. Jak dodał, Polska wskazuje też na "ryzyka związane z odcięciem Ukrainy od tranzytu".



- Na temat Nord Stream 2 warto rozmawiać na forum Komisji Europejskiej; o trzecim pakiecie energetycznym i o rzeczywistej dywersyfikacji zarówno poprzez terminale LNG, ja i poprzez budowę interkonektorów (gazowych) w ramach UE, bo w przyszłości będzie to oznaczało dużo większe możliwości dystrybucji gazu z różnych źródeł - powiedział Morawiecki po spotkaniu z kanclerz Niemiec Angelą Merkel.



Premier o Nord Stream 2: można sobie wyobrazić bardzo niedobre scenariusze Kwestia Nord Stream 2, to kwestia polityczna - stwierdził w radiowej Jedynce pre... zobacz więcej » Zdaniem premiera "bardzo ważne jest, by jedna strona nie monopolizowała, nie dyktowała cen jakiemukolwiek krajowi Unii Europejskiej".

"Mamy różne poglądy"

Kanclerz Merkel zwróciła uwagę, że "mamy różne poglądy jeżeli chodzi o Nord Stream". - Trzeba to tak rzeczywiście nazwać. Uważamy, że to jest projekt gospodarczy. Też jesteśmy jako Niemcy za dywersyfikacją energii i chcemy, aby Ukraina też miała dywersyfikację gazu, ale według nas Nord Stream nie jest zagrożeniem dla dywersyfikacji - powiedziała.



Jak dodała, Niemcy uważają, że należy postrzegać Nord Stream jako "projekt gospodarczy".



Kanclerz oceniła, że była to "bardzo dobra i sensowna rozmowa, bardzo dobra wymiana myśli". - Nasze stosunki będą się bardzo dobrze rozwijały, ponieważ oba nasze kraje zyskają na tych stosunkach. Dlatego też ten intensywny dialog będzie kontynuowany, również w formie konsultacji międzyrządowych, kiedy już Niemcy uformują rząd. Mam nadzieję, że będzie to niebawem - zaznaczyła.

O projekcie

Nord Stream 2 to projekt liczącej 1200 km dwunitkowej magistrali gazowej z Rosji do Niemiec przez Morze Bałtyckie. Moc przesyłowa to 55 mld metrów sześciennych surowca rocznie. Gazociąg ma być gotowy do końca 2019 roku, gdyż po tym roku Rosja zamierza przestać przesyłać gaz rurociągami biegnącymi przez terytorium Ukrainy.