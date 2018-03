Ministerstwo Energii myśli o pełnej integracji PKN Orlen i Grupy Lotos - poinformował w poniedziałek minister Krzysztof Tchórzewski. Jego zdaniem tylko takie rozwiązanie ma sens. - Idziemy w kierunku połączenia - powiedział minister Tchórzewski.

Słowa o pełnej integracji Orlenu i Lotosu padły w kuluarach Welconomy Forum w Toruniu.

Fuzja

- Idziemy w kierunku połączenia. W początkowym, pierwszym etapie może dojść do skupienia akcji Skarbu Państwa w Lotosie przez Orlen, ale musimy dojść do pełnej integracji. W innym razie nie miałoby to sensu. To nie musi być wykupienie 100 procent akcji przez Orlen. Może też nastąpić wymiana akcji od dotychczasowych akcjonariuszy Lotosu - powiedział minister energii.



27 lutego PKN Orlen poinformował o podpisaniu ze Skarbem Państwa listu intencyjnego w sprawie przejęcia przez Orlen kontroli kapitałowej nad Grupą Lotos. Płocki koncern chce nabyć (bezpośrednio lub pośrednio) minimum 53 proc. akcji Lotosu.

"Model transakcji, harmonogram oraz szczegółowe zasady jej realizacji wymagają przeprowadzenia szczegółowych analiz i będą obecnie wypracowywane" - poinformował Orlen w komunikacie.

Połączenie gigantów

Z danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN), według stanu na 30 września 2017 roku, wynika, że to właśnie PKN Orlen posiadał najwięcej stacji w Polsce.



Koncern był operatorem 1758 stacji, w tym 81 z logiem Bliska. Z kolei do Lotosu należało 485 stacji, w tym 204 z logiem Optima. Daje to mu trzecie miejsce w kraju.



Ewentualne przejęcie oznacza, że koncern posiadałby około 2243 stacje. Jego udział w rynku wynosiłby więc prawie 34 proc. To ważne, bo przepisy antymonopolowe stanowią, że udział jednego podmiotu w rynku detalicznym paliw nie może przekraczać 40 procent.