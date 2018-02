Prezydent Wenezueli Nicolas Maduro ostrzegł w czwartek, że prezydent USA Donald Trump ustanawiając embargo na wenezuelską ropę naftową ryzykowałby swą karierę polityczną. Embargo byłoby także nielegalne w świetle prawa międzynarodowego i nie sprzyjałoby ani interesom USA, ani Wenezueli - uważa prezydent Maduro.

Na początku lutego Nicolas Maduro powiedział, że sekretarz stanu USA Rex Tillerson podczas podróży po Ameryce Łacińskiej zagroził jego krajowi ustanowieniem embarga na wenezuelską ropę naftową, której USA są głównym importerem.

Duży błąd Trumpa