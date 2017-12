Szykuje się rekordowy rok pod kątem importu węgla z obwodu kaliningradzkiego. Do końca roku do Polski ma wjechać około 2,75 miliona ton węgla z Kaliningradu. Jeśli prognozy się sprawdzą będzie to najlepszy wynik od 2004 roku.

W 2016 roku do Polski z obwodu kaliningradzkiego wjechały 24 tys. wagonów wiozące 1,6 mln ton węgla. W tym roku od stycznia do końca listopada, według Krajowej Administracji Skarbowej, przez kolejowe przejście w Braniewie wjechało 33,6 tys. wagonów wiozących 2,3 mln ton węgla.

Import węgla z Kaliningradu w 2017 roku

"Prognozy są takie, że w roku kalendarzowym 2017 do Polski przez przejście w Braniewie wjedzie około 2,75 mln ton, co będzie rekordem od 2004 roku – mówi Ryszard Chudy z Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie.

Dla przykładu, w 2011 roku do Polski z obwodu kaliningradzkiego trafiło 1,9 mln ton. Podobnie wysoki import odnotowano w 2013 i 2014 roku, kiedy z Kaliningradu wjechało 1,7 mln ton każdego roku.

Na stacji kolejowej w Braniewie jest dwóch przewoźników PKP Cargo S.A i DB Cargo, którzy importują węgiel do Polski.