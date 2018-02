Dobra wiadomość dla kierowców. Na stacjach ma być taniej

W przyszłym tygodniu analitycy spodziewają się spadków cen paliw na stacjach benzynowych. Wskazują na taniejącą na rynkach światowych ropę, głównie z powodu wysokiej produkcji w Stanach Zjednoczonych.

W ocenie BM Reflex, w konsekwencji spadku cen ropy Brent, w kolejnych dniach ceny benzyny i oleju napędowego na stacjach powinny spaść o co najmniej 3–5 groszy na litrze. Reflex przypomina, że w mijającym tygodniu baryłka ropy Brent w Londynie potaniała o ponad 4 dolary i jest to największy tygodniowy spadek cen od marca 2017 r.

Ile zapłacimy?