Odtwórz: Co z ustawą o jakości paliw? Morawiecki odpowiada

Podwyżki na stacjach paliw w związku z feriami nie będą znaczące - uważają analitycy rynku. Skala wzrostu cen wyniesie kilka groszy na litrze benzyny i oleju napędowego. Nie powinno być natomiast podwyżek cen autogazu.

Według analityków e-petrol podwyżki na stacjach w pierwszym tygodniu ferii mogą wynieść 1-2 grosze na litrze. Z kolei analitycy z BM Reflex uważają, że ceny mogą wzrosnąć średnio o 3-5 groszy na litrze.

Najtaniej na Dolnym Śląsku

Szybciej na Mazury i nad morze. Na Mazowszu powstanie nowy fragment S7 W piątek podpisano umowy na projekt i budowę dwóch odcinków S7 Strzegowo - Pieńk... zobacz więcej » Analitycy e-petrol przypominają, że wizyta przy dystrybutorze w mijającym tygodniu wiązała się z koniecznością głębszego sięgnięcia do portfela, bo średnie ceny benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego wzrosły o 4 grosze na litrze.



"Szczególnie w przypadku benzyny skala zwyżki może być zaskoczeniem i wynika w dużej mierze z wyższych marż sprzedawców. Warto w tym miejscu jednak przypomnieć, że ostatnie tygodnie, a nawet miesiące, to czas, kiedy sprzedaż benzyny generowała bardzo małe zyski" - napisali w swym piątkowym komunikacie analitycy e-petrol.



Jak zauważają eksperci BM Reflex, zarówno sytuacja na rynku ropy naftowej, jak i na rynku walutowym nie sprzyjała kierowcom w tym tygodniu. Ceny ropy Brent osiągnęły poziom blisko 70 dolarów za baryłkę, czyli najwyższy od grudnia 2014 roku, a złoty po wcześniejszym wyraźnym umocnieniu tracił na wartości. "To właśnie z tego powodu rosły w tym tygodniu hurtowe ceny benzyn i olejów, a także na części stacji" - wyjaśniają analitycy.



Reflex informuje, że najniższe ceny paliw utrzymują się w województwie dolnośląskim, a najdrożej płacą w tym tygodniu kierowcy w województwie warmińsko-mazurskim. Różnica między średnimi cenami w tych dwóch regionach wynosi odpowiednio dla benzyny 95 - 19 groszy na litrze, benzyny 98 - 15 groszy na litrze, diesla - 21 groszy na litrze.

Źródło: BM Reflex Średnie ceny detaliczne paliw na terenie poszczególnych województw z 11 stycznia 2018 roku

Analitycy z Refleksu zwracają uwagę, że kierowcy podczas planowana wyjazdu na zimowy wypoczynek powinni wziąć pod uwagę różnice występujące w cenach na poszczególnych stacjach. "Zdecydowanie najwięcej zapłacimy na stacjach przy autostradach i drogach ekspresowych oraz w miejscowościach turystycznych" - informują analitycy.