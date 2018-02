Odtwórz: Handel w niedziele do wygaszenia. Jest podpis prezydenta

Ograniczenia dotyczące niedzielnego handlu, nocna prohibicja czy szykowany obowiązek wymiany kas fiskalnych - to tylko niektóre regulacje, z którymi będą musieli w najbliższym czasie zmierzyć się handlowcy.

Ten rok dla branży może być wyjątkowo burzliwy. W życie już weszły, albo za chwilę wejdą, przepisy zmieniające reguły m.in. niedzielnego handlu czy nocnej sprzedaży alkoholu. Rozwiązania mogą odbić się na kondycji handlowców, o czym sami mówią od dobrych kilku miesięcy. Dotkną też klientów. Wybraliśmy 5 zmian w przepisach, które w 2018 roku wpłyną na polski handel. E-sklepy przejmą niedzielnych klientów? "Czekamy z niecierpliwością" Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę ograniczającą handel w niedzielę. Na zaka... zobacz więcej »

Ograniczenie handlu w niedziele

To temat, o którym pisaliśmy regularnie. Ostateczna wersja przyjętej już ustawy mocno różni się od pierwotnej propozycji “Solidarności”, która jest inicjatorem wprowadzenia ograniczeń. Handel w niedziele będzie wygaszany stopniowo, a przepisy dopuszczają wiele ustępstw.

Zgodnie z podpisaną już przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawą ograniczenie niedzielnego handlu zacznie obowiązywać od 1 marca. Na początku w każdym miesiącu będą tylko dwie niedziele handlowe - pierwsza i ostatnia, później przepisy mają być rozszerzone, a od 1 stycznia 2020 roku zakaz będzie obowiązywał we wszystkie niedziele z wyjątkiem siedmiu w roku.

Branża od samego początku mocno sprzeciwia się nowej ustawie. Handlowcy mówią m.in. o możliwej fali zwolnień. Związkowcy odbijają piłeczkę i mówią, że nowe przepisy to dopiero początek zmian systemowych, na których skorzystają właśnie pracownicy handlu. Nie brakuje jednak pytań i wątpliwości związanych z nowymi zasadami. Na część z nich odpowiadaliśmy na antenie TVN24 BiS.

Nocna sprzedaż alkoholu

Kolejnymi przepisami, które doczekały się już podpisu prezydenta Andrzeja Dudy, są zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Nowela daje gminom prawo ograniczania sprzedaży alkoholu w sklepach nocnych - między 22:00 a 6:00 rano. Zakazane będzie też picie alkoholu “pod chmurką” (z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych), a samorządy, ustalając limity zezwoleń na handel alkoholem, będą brały też pod uwagę sklepy i bary, w których sprzedaje się piwo i słabsze trunki (do 4,5 proc.). To nowość w ustawie.

Największe kontrowersje wzbudzają zapisy ograniczające nocną sprzedaż alkoholu. Poseł PiS Szymon Szynkowski vel Sęk, który pracował nad projektem ustawy, mówił w rozmowie z naszym portalem, że nowe regulacje mają przede wszystkim uporządkować kwestie sprzedaży alkoholu w centrach miast i w kurortach turystycznych, gdzie sklepów nocnych z alkoholem jest najwięcej.

Największe kontrowersje wzbudzają zapisy ograniczające nocną sprzedaż alkoholu. Poseł PiS Szymon Szynkowski vel Sęk, który pracował nad projektem ustawy, mówił w rozmowie z naszym portalem, że nowe regulacje mają przede wszystkim uporządkować kwestie sprzedaży alkoholu w centrach miast i w kurortach turystycznych, gdzie sklepów nocnych z alkoholem jest najwięcej.

Przepisy dają jednak samorządom również prawo do wprowadzenia nocnej prohibicji np. na stacjach benzynowych. Handlowcy znów mocno krytykują nowe prawo. Polska Izba Handlu uważa, że przyjęte przepisy mogą naruszać konstytucję.

Płatne torby foliowe

Od stycznia obowiązuje już ustawa, która nakłada na klientów sklepów obowiązek płacenia za torby foliowe. Opłatą recyklingową zostały objęte lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości do 50 mikrometrów. Właśnie siatki o takiej grubości są obecnie najczęściej wydawane przy sklepowych kasach. Tzw. zrywki, czyli bardzo lekkie torby z tworzywa sztucznego o grubości poniżej 15 mikrometrów nadal są bezpłatne, pod warunkiem, że są używane wyłącznie ze względów higienicznych lub do pakowania żywności sprzedawanej luzem (warzyw, owoców, mięsa itp.).

Nowe przepisy to efekt nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi wdrażającą unijną dyrektywę,której celem jest ograniczenie stosowania plastikowych toreb. Wiceminister środowiska Sławomir Mazurek szacował, że rocznie zużywamy około 11 mld plastikowych toreb. To ok. 250-300 foliówek na mieszkańca.



Nowe kasy fiskalne

Rada Ministrów wciąż pracuje nad przepisami, które nałożą na przedsiębiorców obowiązek wymiany tradycyjnych kas fiskalnych na tzw. kasy online. To propozycja zmian w ustawie o podatku od towaru i usług oraz w prawie o miarach. Autorem pomysłu jest Ministerstwo Finansów, które chce jeszcze bardziej uszczelnić system podatkowy i walczyć z tzw. szarą strefą. Dzięki wymianie tradycyjnych kas fiskalnych na kasy online informacje o sprzedaży zostaną automatycznie przesłane do centralnego systemu informatycznego Krajowej Administracji Skarbowej, co pozwoli urzędnikom “wyłapać” ewentualne próby uniknięcia płacenia podatku.

“System kontroli przekazywania danych dotyczących ewidencji sprzedaży prowadzonej za pomocą kas rejestrujących stanowi jedno z kluczowych narzędzi do walki z tzw. szarą strefą, co przyczynia się do wzmocnienia uczciwej konkurencji wśród przedsiębiorców” - przekonuje Ministerstwo Finansów.

Resort chce, żeby nowe przepisy zaczęły obowiązywać jeszcze w pierwszej połowie 2018 roku. Wtedy też ma ruszyć wymiana kas fiskalnych, która potrwa w sumie do 2022 roku. W projekcie zapisano możliwość dofinansowania kupna nowej kasy online. Przedsiębiorcy będą mogli liczyć nawet na 90 proc. refundacji, nie więcej jednak niż 1 tys. złotych.

Mniej marnowania żywności

Od dłuższego czasu w Senacie toczą się prace nad ustawą o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Nowe przepisy to inicjatywa senatorów z kilku komisji, którzy chcą nakazać sklepom przekazywanie niesprzedanej żywności organizacjom charytatywnym. Taki obowiązek miałyby większe sklepy - w pierwszym roku obowiązywania przepisów sklepy o powierzchni powyżej 400 metrów kwadratowych, później te powyżej 250 metrów kwadratowych.

Jeśli sieć handlowa nie dopełni obowiązku będzie musiała zapłacić karę - 10 groszy za każdy kilogram marnowanej żywności.

Senat nad nowymi przepisami pracuje już od lipca 2016 roku, w grudniu na wspólnym posiedzeniu komisji środowiska, rodziny, polityki senioralnej i społecznej oraz ustawodawczej senatorowie zarekomendowali całej izbie przyjęcie projektu i przesłanie go do Sejmu.