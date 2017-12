Od stycznia każda osoba z niepełnosprawnością będzie mogła odliczyć od podatku koszty utrzymania psa asystującego. Zmieniają się także zasady odliczenia wydatków związanych z dojazdami samochodem na zabiegi rehabilitacyjne. Z nowych rozwiązań będzie można skorzystać składając zeznanie podatkowe za 2017 rok.

Od stycznia zaczną obowiązywać nowe zasady rozliczania ulgi rehabilitacyjnej. Są one konsekwencją nowelizacją ustaw o PIT, CIT i zryczałtowanym podatku dochodowym, które w listopadzie podpisał prezydent Andrzej Duda. Rządowa nowela ma na celu przede wszystkim uszczelnienie systemu podatkowego, ale przy okazji wprowadzono kilka korzystnych rozwiązań dla osób korzystających z odliczeń ulgi rehabilitacyjnej. Zmiany w podatkach w 2018 roku. Wszystko, co musisz wiedzieć Wyższa kwota wolna od podatku, zniesienie możliwości rozliczania przez pracodawc... zobacz więcej »

Zmiany obejmą odliczenie wydatków na utrzymanie psa asystującego oraz odliczenia z tytułu wydatków związanych z przewozami na zabiegi lecznicze i rehabilitacyjne. Podniesiony zostanie też poziom dochodów osoby niepełnosprawnej, która jest na utrzymaniu podatnika, co uprawnia tego podatnika do odliczenia od swojego dochodu wydatków ponoszonych na rehabilitację podopiecznego.

Co konkretnie się zmieni?

1. Odliczenia wydatków na utrzymanie psa asystującego

Od stycznia rozszerzony zostaje krąg osób, które będą mogły odliczyć wydatki na utrzymanie psa asystującego. Każda osoba z niepełnosprawnością będzie mogła odliczyć od podatku koszty utrzymania psa asystującego. Kwota, którą będzie można odliczyć od podatku pozostaje bez zmian - jest to 2280 złotych.

Do tej pory z takiej możliwości mogły skorzystać osoby niewidome lub niedowidzące (zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa) oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu (z I grupą inwalidztwa). O zmianę przepisów walczyła Helsińska Fundacja Praw Człowieka. W wystąpieniu do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prawnicy Fundacji ocenili, że przepisy dyskryminują i w nieuzasadniony sposób różnicują prawa osób z niepełnosprawnościami. Ministerstwo pracy i resort finansów podzieliły tę argumentację.

2. Odliczenia z tytułu wydatków związanych z przewozami na zabiegi lecznicze i rehabilitacyjne

Więcej osób będzie mogło też skorzystać z odliczenia wydatków związanych z przewozem samochodem na niezbędnie zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Od stycznia każda osoba z niepełnosprawnością będzie mogła odliczyć od podatku przewozy samochodem w dowolne miejsce.

Od rynku pracownika po uszczelniony budżet. Jaki był 2017 rok w gospodarce? Bitcoin pokonujący kolejne granice, bezrobocie na rekordowo niskim poziomie i st... zobacz więcej » Do tej pory takie prawo ograniczone było tylko do przejazdów na rehabilitację i mogły z niego skorzystać osoby posiadające samochód, z I lub II grupą inwalidztwa, podatnicy mający na utrzymaniu taką osobę albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia.

"Uzasadniona jest likwidacja ograniczenia dotyczącego zabiegów rehabilitacyjnych oraz rozszerzenia prawa do odliczenia do wszystkich osób niepełnosprawnych bez względu na posiadaną grupę inwalidzką. Zmiana ta przyczyni się do ułatwienia codziennego życia, bowiem oprócz zabiegów rehabilitacyjnych osoby te wykorzystują samochód na przejazdy do lekarza, pracy czy na zakupy" – przekonywało Ministerstwo Finansów.

I w tym przypadku od podatku będzie można odliczyć maksymalnie 2280 złotych.

3. Podniesiony dochód

Od stycznia podniesiony zostanie też dochód osoby z niepełnosprawnością, będącej na utrzymaniu podatnika, uprawniający tego podatnika do odliczenia od swojego dochodu wydatków ponoszonych na cele rehabilitacyjne podopiecznego.

Dziś obowiązujące przepisy pozwalają podatnikowi, który ma na utrzymaniu osobę z niepełnosprawnością, skorzystać z odliczenia wydatków poniesionych na rehabilitację w sytuacji, kiedy dochody podopiecznego nie przekroczą 9120 złotych rocznie.

"Kwota ta od wielu lat nie była w żaden sposób waloryzowana" – przypomina resort finansów, który zaproponował podniesienie dochodu do poziomu 10 080 złotych.

Co ważne, do dochodów osoby niepełnosprawnej pozostającej na utrzymaniu nie będą wliczać się alimenty na dzieci.

Zeznanie podatkowe za 2017 rok

Wszystkie trzy zmiany dotyczące ulgi rehabilitacyjnej wchodzą w życie 1 stycznia 2018 r., ale będą miały zastosowanie do dochodów uzyskanych w kończącym się właśnie roku. W rozliczeniu podatkowym w za 2016 rok wydatki na cele rehabilitacyjne odliczyło w sumie 1,1 mln osób. Kwota odliczeń to ponad 2,5 mln złotych.