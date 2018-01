ram

2018-01-04 20:05:52

Jeszcze do obowiązujących od 1-go ustaw dot. PIT i CIT nie dostosowano niektórych innych ustaw ( np. w jednolitym tekście KKS jest nadal srogo karane coś, co od 1-go nie jest już obowiązkiem podatnika po nowelizacji ustawy dot. PIT !!!, no i CEIDG teą jakby za tym nie zmieniony) , a tu kolejna zmiana zmiany !