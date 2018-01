Planujesz podróż w 2018 roku? Sprawdź najpopularniejsze kierunki

Wyspy Kanaryjskie, Egipt i kraje egzotyczne - to miejsca najchętniej wybierane przez Polaków na zimowy wypoczynek. - Egipt zawsze miał najlepszy stosunek jakości do ceny - wskazuje Marzena Markowska z portalu Waszaturystyka.pl. Z kolei do ścisłej czołówki letnich kierunków wraca Turcja. - Kierunki: turecki, północnej Afryki i arabskie charakteryzują się tym, że jeżeli chodzi o polskich turystów, zamawiany jest tam najwyższy standard - wskazuje Jarosław Kałucki z Travelplanet.pl. Materiał z cyklu "Pokaż nam świat" w TVN24 BiS.