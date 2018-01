Ile kosztuje podróż na Sycylię? "Bilety są w bardzo dobrej cenie"

Jakub Porada przekonuje, że nie trzeba mieć wiele, by wybrać się na Sycylię. Za 465 złotych znalazł bilet lotniczy w obie strony z Warszawy do Palermo. Za nocleg na miejscu zapłacimy ok. 95 złotych, kawałek pizzy to wydatek rzędu 10 złotych, w lokalu kawa kosztuje ok. 5 zł. Więcej szczegółów o kosztach wycieczki na Sycylię w programie "Pokaż nam świat" w TVN24 BiS.

Program "Pokaż nam świat" w weekendy na antenie TVN24 BiS.