Chcieli zdobyć Mount Everest. Zabrakło kilku metrów

To byłby wyczyn, który zapisałby się w księgach polskiego himalaizmu. W maju tego roku 25-letnia Sylwia Bajek, wspominająca się wraz ze Szczepanem Brzeskim, chciała zdobyć Mount Everest. Gdyby jej się to udało, byłaby najmłodszą Polką, która stanęła na szczycie najwyższej góry świata. Do osiągnięcia wymarzonego celu zabrakło im zaledwie... 48 metrów. O tym, dlaczego się nie udało oraz o wyzwaniach w nowym roku, para wspinaczy wysokogórskich, opowiadała w programie "Pokaż nam świat".

