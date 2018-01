W 2018 roku wzrosną niektóre limity dochodów zwolnionych z PIT oraz kwota wolna od podatku, mniejszy podatek zapłacą niektórzy twórcy, a zapłata za donos "służbom państwowym" będzie w ogóle zwolniona z podatku.

Partner w kancelarii KNDP, doradca podatkowy Marek Kolibski zwrócił uwagę na szereg zmian dotyczących zwolnień od podatku, przede wszystkim związanych z pomocą przyznawaną pracownikom.

- W 2018 roku będziemy mieli do czynienia z nowymi limitami zwolnień dotyczących m.in. dochodów uzyskiwanych przez pracowników z tytułu pomocy np. z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - poinformował Kolibski.



Wyjaśnił, że do takiej pomocy kwalifikują się na przykład paczki świąteczne, czy noworoczne, bony dla pracowników itp. Limit zwolnienia z PIT dla świadczeń finansowanych z tego funduszu wzrośnie z 380 zł do 1000 zł.



- To ważna i dobra zmiana. Może dotyczyć kilku milionów zatrudnionych, bowiem większość firm przygotowuje okazjonalnie bonusy materialne dla swoich pracowników. Obecna kwota zwolnienia w wysokości 380 zł nie była waloryzowana od ponad dekady. To było nieuczciwe wobec pracowników, rosła bowiem inflacja i wynagrodzenia, a kwota zwolnienia nie zmieniała się. De facto była to ukryta podwyżka podatków - ocenił Kolibski.

Nowa zachęta podatkowa

Zmiana będzie też dotyczyć zwolnienia podatkowego dotyczącego zapomóg wypłacanych w przypadku śmierci, czy długotrwałej choroby albo klęsk żywiołowych. Obecnie nie podlegają one podatkowi, jeżeli ich kwota nie przekracza 2280 zł. Także i w tym wypadku limit ten nie był waloryzowany od lat.



- Jeżeli zapomoga zostanie przyznana z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszy związków zawodowych, będzie podlegać zwolnieniu bez względu na jej wysokość. W przypadku świadczeń z innych źródeł limit wzrośnie do 6 tys. zł. - wyjaśnił doradca podatkowy.



Wzrośnie też, z 760 zł do 2 tys. zł, zwolnienie z tytułu wygranych w konkursach organizowanych przez środki masowego przekazu. Zniesiony będzie limit dotyczący świadczeń dla emerytów i rencistów od byłego zakładu pracy oraz świadczeń dla studentów od uczelni.

- Pojawi się też ogólna zachęta podatkowa dla osób odpłatnie donoszących służbom państwowym - zwrócił uwagę doradca podatkowy.



Wynagrodzenie za udzielanie pomocy m.in. policji, funkcjonariuszom Służby Celno - Skarbowej, Straży Granicznej, ABW, CBA, podlega 20 proc. ryczałtowi. Przepis ten jednak zostanie uchylony, a w zamian za to pojawi się zwolnienie, które obejmie "wynagrodzenia za udzielanie pomocy służbom państwowym wypłacane z funduszu operacyjnego, o którym mowa w odrębnych ustawach".

Wyższa kwota wolna od podatku

Ponadto, zgodnie z deklaracjami rządu, w 2018 roku ponownie wzrośnie kwota wolna od podatku dla najmniej zarabiających - z 6,6 tys. zł do 8 tys. zł. Jednocześnie utrzymano malejącą wraz ze wzrostem dochodów (degresywną) kwotę wolną od podatku dla dochodów w przedziale od 8 tys. zł do 13 tys. zł oraz powyżej 85 tys. 528 zł do 127 tys. zł. Nie zmieni się natomiast kwota zmniejszająca podatek od podatku dla dochodów w przedziale 13 tys. zł - 85 tys. 528 zł i nadal będzie wynosić 556,02 zł (co odpowiada dochodowi 3089 zł).



- Wzrost kwoty wolnej będzie dotyczył niewielkiej grupy podatników, ale dobrze, że on nastąpił. Można mieć nadzieję, że tendencja ta się utrzyma - komentuje Kolibski.



Zwolnienie z PIT obejmie też kwoty umorzonych zaległości z tytułu m.in. czynszu za mieszkanie; opłat za dostawy energii, gazu, wody oraz za odbiór ścieków, odpadów i nieczystości; odszkodowań za bezumowne korzystanie z mieszkania.



Fiskus przygotował też miłą niespodziankę dla części twórców - podwyższono dwukrotnie, do kwoty 85 tys. 528 zł, adresowany do nich limit 50 proc. zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów. Jednocześnie niektórzy twórcy stracą prawo do ulgi. Wprowadzono bowiem ścisły katalog przychodów, do których można stosować podwyższone koszty.

Wzrost limitu jednorazowej amortyzacji

Doradca podatkowy zwrócił uwagę na wzrost, z 3,5 tys. zł do 10 tys. zł limitu jednorazowej amortyzacji dla przedsiębiorców rozliczających się PIT-em.



- Dla najmniejszego biznesu to bardzo ważna zmiana. Utrzymywanie przez lata limitu w wysokości 3,5 tys. zł było w rzeczywistości kroczącą podwyżką podatków, bowiem rozliczanie wydatków powyżej 3,5 tys. zł było rozłożone w czasie - ocenił partner w KNDP.



Wśród pozostałych zmian w PIT wskazał także na wprowadzenie ryczałtowej stawki podatku w wysokości 12,5 proc. od przychodów z tzw. najmu prywatnego, przekraczających rocznie kwotę 100 tys. zł.

- To oczywiście niekorzystna dla podatników zmiana. Należy mieć nadzieję, że skoro fiskus nakłada wyższą stawkę podatku od wyższych dochodów, to nie będzie jednocześnie rozszerzał niedobrej praktyki urzędów, które w ogóle odmawiają prawa do ryczałtowej stawki, gdy dochody z najmu są wysokie a najem jest głównym źródłem dochodów właściciela - dodał Kolibski.