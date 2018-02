Dodawanie przez Bank Millennium do kart płatniczych płatnej usługi "Pakiet bezpieczeństwa" mogło być nieuczciwą praktyką rynkową - uznał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Klienci nie mogli skorzystać z oferty bez dodatkowego pakietu, a bank przerzucił na nich konieczność rezygnacji z usługi, co wzbudziło zastrzeżenia Urzędu.

W komunikacie UOKiK przypomina, że klienci, którzy między 28 marca 2015 r. a 1 października 2016 r. podpisywali z bankiem Millennium umowę o kartę debetową lub kredytową, automatycznie nabywali usługę "Pakiet bezpieczeństwa". "Polegała ona na powiadomieniach SMS o transakcjach oraz na ubezpieczeniu karty. Po bezpłatnym okresie promocyjnym kosztowało to 3,99 zł miesięcznie. Aby zrezygnować z usługi, klienci musieli zadzwonić na infolinię albo wybrać się do banku" - dodaje Urząd.

Nieuczciwa praktyka

Skargi klientów na bankowe opłaty. Fikcyjne oferty darmowych kart Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdził, po skargach klientów, czy wyd... zobacz więcej » UOKiK po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego uznał, iż mogła to być nieuczciwa praktyka rynkowa. Zastrzeżenia Urzędu wzbudziło to, że bank przerzucił na klientów konieczność rezygnacji z "Pakietu bezpieczeństwa". Tym samym klient, który chciał zrezygnować z usługi, musiał pilnować terminu, w którym przestawała być ona bezpłatna. Inaczej wbrew swej woli mógł zostać obciążony opłatami.

Cytowany w komunikacie prezes UOKiK Marek Niechciał zwraca uwagę, że konsument nie mógł mieć karty płatniczej bez dodatkowego pakietu. "Bank zapewne liczył, że wiele osób po okresie promocyjnym nie zrezygnuje z usługi, bo zapomni albo nie będzie miało czasu, by załatwić tę sprawę" - mówi prezes Niechciał.



UOKiK dodaje, że toczące się postępowanie skłoniło bank do zmiany wzorców umów kart kredytowych i debetowych i od 2 października 2016 r. klienci mogą już przy zawarciu umowy karty płatniczej wybierać, czy chcą korzystać z "Pakietu bezpieczeństwa" czy nie.



Zarazem obecni i byli posiadacze kart płatniczych mogą składać reklamacje związane z automatycznym uruchomieniem "Pakietu bezpieczeństwa" i zgodnie z decyzją UOKiK mają na to czas do 20 czerwca 2018 roku - informuje UOKiK. Bank zwróci im wtedy opłaty za tę usługę. "Ponadto dla klientów, którzy zawarli umowy między 28 marca 2015 r. a 1 października 2016 r. i nadal korzystają z "Pakietu bezpieczeństwa", usługa ta przez miesiąc (w marcu 2018 r.) będzie bezpłatna" - głosi komunikat.