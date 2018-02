Szwedzi, żyjący w najbardziej bezgotówkowym społeczeństwie na świecie, mogą wkrótce utracić dostęp do banknotów i monet - donosi Bloomberg. Aby uniknąć tego ekstremalnego scenariusza, szwedzki dostawca usług płatniczych Loomis AB chce, aby władze zmusiły banki i sklepy do dalszego przyjmowania gotówki.

Ostrzeżenie pojawia się po wezwaniach ze strony szwedzkiego banku centralnego (Riksbank), który obawia się, że szybkie zniknięcie gotówki może doprowadzić do wielu problemów.

Szwedzi coraz rzadziej korzystają z gotówki. Wszystko przez to, że banknoty i monety są wypierane przez plastikowe pieniądze. Kraj bardzo promuje płatności bezgotówkowe, a kartą można płacić nie tylko w kawiarniach czy muzeach, ale nawet na ulicznych bazarach czy w kościołach.

Niepokojący scenariusz

Patrik Anderson, dyrektor generalny Loomis powiedział, że najbardziej zagrożone utratą dostępu do gotówki są regiony położone na północy Szwecji.

Taki scenariusz byłby niepokojący w przypadku klęski żywiołowej lub awarii technicznych, gdyż mieszkańcy nie mogliby kupić podstawowych produktów niezbędnych do przetrwania.



- Gotówka jest ważna w sytuacji kryzysowej - podkreślił Anderson. - Szwedzi nie mają rozeznania w skutkach takiego kryzysu, który przenika całą społeczność - dodał.

W tym tygodniu gubernator Riksbanku Stefan Ingves wezwał do wprowadzenia zmian prawnych w celu zabezpieczenia zarządzania systemem bankowym przez bank centralny w obliczu gwałtownego spadku wykorzystania gotówki.



- Szwecja zmierza w kierunku sytuacji, w której publiczne środki płatnicze są kontrolowane przez strony komercyjne - powiedział Ingves. Jak dodał, może to się stać problematyczne, szczególnie w sytuacji kryzysowej.



W ubiegłym roku ilość gotówki w obiegu spadła w Szwecji do najniższego poziomu od 1990 roku i znajduje się teraz 40 proc. poniżej szczytu z 2007 roku. Największe spadki odnotowano w 2016 i 2017 roku.



Ponieważ użycie gotówki stale spada, to dla sklepów, restauracji i banków wzrastają koszty zaopatrywania się w banknoty i monety. To jeszcze bardziej pogłębia problem.

Nina Wenning, prezes firmy Bankomat (obsługuje większość gotówki, która przechodzi przez szwedzkie bankomaty), przyznała, że koszty banków za każdą transakcję w bankomacie "znacznie wzrosły" w ostatnich latach.