Skończyły się środki na program Mieszkanie dla Młodych na 2018 - poinformował w środę wieczorem Bank Gospodarstwa Krajowego. Oznacza to, że w ciągu zaledwie dwóch dni rozdysponowano całą pulę 381 milionów złotych.

Rzecznik prasowa BGK Anna Czyż w odpowiedzi przesłanej tvn24bis.pl jeszcze w środę tuż po godzinie 15.00 wskazywała, że zainteresowanie skorzystaniem z programu jest "ogromne", a wnioski wciąż spływają.



"Doświadczenia ubiegłych lat podpowiadają nam, że środki te wystarczą na dofinansowanie wkładu własnego dla ok. 13 tys. wnioskodawców" - dodawała.

BGK w komunikacie na stronie poinformował, że od początku funkcjonowania programu rozdysponowano prawie 3 mld złotych, co pozwoliło uzyskać dofinansowanie 110,6 tys. beneficjentów w celu uzyskania prawa własności do mieszkania.

O programie

Program Mieszkanie dla Młodych uruchomiono w 2014 roku. Początkowo cieszył się umiarkowanym zainteresowaniem i efekcie część pieniędzy przeznaczona na dopłaty w ramach kredytu mieszkaniowego przepadała. We wrześniu 2015 r. weszła w życie nowelizacja, która wprowadziła szereg zmian w ustawie o MdM.



Kluczową nowością było umożliwienie kupna mieszkania w ramach MdM na rynku wtórnym. Wcześniej dofinansowanie obejmowało jedynie nowe mieszkania.

Nowelizacja wprowadziła także możliwość skorzystania z MdM dla członków spółdzielni. Dała także możliwość zakupu lokalu, który powstał w wyniku adaptacji np. strychu.

Nowela wprowadziła większe dopłaty dla rodzin wielodzietnych oraz większą powierzchnię mieszkaniową, od której byłaby liczona dopłata do wkładu własnego w przypadku osób i rodzin z co najmniej trójką dzieci. Te i inne zmiany przyczyniły się do wzrostu popularności MdM.



W styczniu 2016 roku Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zapowiedziało, że nie zamierza przedłużać programu.

Mieszkanie dla Młodych ma zastąpić kolejny rządowy program - Mieszkanie plus.