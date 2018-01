Rekordowy poziom globalnego długu

Na co państwo wydaje pieniądze?

Na co państwo wydaje pieniądze? "Źródło: TVN24 BiS"

Globalny dług urósł w trzecim kwartale 2017 roku do rekordowego poziomu 233 bilionów dolarów - wynika z raportu Institute for International Finance (IFF). To o ponad 16 bilionów więcej niż na koniec 2016 roku.

Jak poinformował Bloomberg, prywatne zadłużenie sektora niefinansowego osiągnęło najwyższy poziom w Kanadzie, Francji, Hongkongu, Korei Południowej, Szwajcarii i Turcji - podał Instytut.

Niższy wskaźnik

Jednocześnie po raz czwarty z rzędu spadł stosunek długu do PKB. Wskaźnik ten wynosi obecnie około 318 procent, czyli 3 punkty procentowe poniżej zanotowanego w trzecim kwartale 2016 roku historyczne maksimum.

"Do spadku przyczyniło się szereg czynników, w tym globalny wzrost gospodarczy, przekraczający wartość potencjalną, rosnąca inflacja (szczególnie w Chinach i Turcji) oraz wysiłki mające na celu zapobieganie destabilizującego wzrost zadłużeniu (w Chinach i Kanadzie)" - napisali analitycy IIF.

Analitycy zaznaczyli, że ogromny dług może działać hamująco na banki centralne, próbujące podnieść stopy procentowe. Chodzi o obawy o zdolność do obsługi zobowiązań najbardziej zadłużonych firm i państw - dodali analitycy.