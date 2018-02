Prace nad reformą Otwartych Funduszy Emerytalnych trwają – powiedziała w czwartek rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Według wcześniejszych zapowiedzi Mateusza Morawieckiego zmiany w OFE miały wejść w życie już w lipcu 2018 roku. - W tej kadencji chcemy to zrobić, mam nadzieję, że to będzie lipiec, trzymam za to kciuki, bo jest to ważny program - mówiła rzeczniczka rządu.

Joanna Kopcińska była gościem w RMF. "To jest bardzo poważna operacja, ona musi być dopracowana" – mówiła na antenie radia.

Rzeczniczka rządu o reformie OFE

Zapewniła, że prace nad reformą OFE prowadzą ministerstwa rodziny i pracy oraz finansów. "Pracujemy nad tym, żeby po raz pierwszy sprawiedliwie zapobiegać głodowym w przyszłości emeryturom chociażby młodych ludzi, (…) prace trwają" – powiedziała rzeczniczka OFE.

Zaznaczyła, że "to nie jest jedyny projekt, który się toczy", wskazała na poprawę ściągalności VAT i inne reformy oraz na to, że "te fundusze nie były ruszone przez tyle lat".

Zapowiedzi Mateusza Morawieckiego

Jeszcze w lipcu 2016 roku Mateusz Morawiecki, wtedy wicepremier, prezentował tzw. Program Budowy Kapitału, który jest jednym z filarów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Program zakłada przekształcenie OFE w fundusze inwestycyjne - 75 proc. aktywów ma trafić na Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego Polaków (IKZE). Natomiast pozostałe 25 proc. - do Funduszu Rezerwy Demograficznej, zarządzanie którym ma przejąć PFR. Zgodnie z pierwotnym planem przekształcenie OFE miało nastąpić od stycznia 2018 roku, w późniejszych wypowiedziach Morawiecki mówił o lipcu 2018 roku.

Według doniesień medialnych z ostatnich miesięcy, do likwidacji OFE może jednak nie dojść w tej kadencji Sejmu, a bazowy scenariusz reformy emerytalnej na najbliższe lata zakłada jedynie uruchomienie pracowniczych programów kapitałowych.

Komentarz eksperta

- Rozpoczęcie procesu legislacyjnego Pracowniczych Planów Kapitałowych jest początkiem planowanej reformy emerytalnej i znaczącym krokiem naprzód w budowie powszechnego systemu długoterminowych oszczędności emerytalnych w Polsce - mówi Małgorzata Rusewicz, prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych.

Rusewicz przypomina, że PPK to jedynie część reformy. - Opóźnione zostaje wielokrotnie anonsowane przekształcenie OFE, a nadto wbrew wcześniejszym deklaracjom, w upublicznionym projekcie ustawy nie zapisano PTE jako podmiotów uprawnionych do zarządzania PPK. Reforma musi zostać uzupełniona o te dwa elementy, by z sukcesem zrealizować postawione przed nią cele w Planie Budowy Kapitału i w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - dodaje.

Zdaniem prezes IGTE, Pracownicze Plany Kapitałowe należy uruchomić bez zwłoki. - Jednak to wdrożenie obu komponentów reformy, tj. PPK zarządzanych również przez PTE oraz przekształcenia OFE, pozwoli długoterminowo rozwiązać wiele problemów związanych z wydolnością systemu emerytalnego i dalszym stabilnym wzrostem polskiej gospodarki - mówi Małgorzata Rusewicz.