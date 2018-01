Problemy z płatnościami kartą, brak dostępu do bankowości internetowej oraz niedostępna infolinia - to utrudnienia, o których uprzedzają klientów przed zbliżającym się weekendem banki. Powodem są zaplanowane prace serwisowe. Na długą przerwę w dostępie do niektórych usług muszą przygotować się klienci ING Banku Śląskiego.

ING Bank Śląski

Z powodu prac serwisowych od piątku od godziny 19:00 do poniedziałku 8 stycznia do godziny 15:00 posiadacze kart kredytowych i kart obciążeniowych (typu charge) nie będą mogli wykonać przelewu z rachunku karty kredytowej oraz zamawiać i aktywować kart kredytowych oraz nadawać i zmieniać im numeru PIN.

W nocy z niedzieli na poniedziałek od godziny 23:00 do godziny 6:00 niedostępne będą płatności BLIK, system ING CardsOnLine oraz aplikacja na telefon Moje ING mobile. W tym czasie mogą również występować problemy z płatnościami kartami debetowymi.

Ponadto, w niedzielę w nocy od godziny 0:00 do godziny 3:30 niedostępny będzie system bankowości internetowej dla klientów korporacyjnych ING Business wraz z jego wersją mobilną oraz system eINGvoicing. To jednak nie koniec. W tych godzinach nie będzie możliwości realizacji wpłat w urządzeniach ING oraz sieci Planet Cash.

Dodatkowo w niedzielę w godzinach 11:30 - 14:00 mogą występować problemy w realizacji transakcji kartami kredytowymi i obciążeniowymi.

"Jeśli wiesz, że będziesz potrzebować gotówki, możesz bezpłatnie wypłacić ją wcześniej w bankomacie ING lub sieci Planet Cash, a także w punktach handlowo-usługowych przez tzw. Cashback (usługa dostępna w wybranych sklepach i na stacjach benzynowych)" - radzą przedstawiciele banku w komunikacie.

Credit Agricole

Prace zaplanowano także w Credit Agricole. Z tego powodu od godziny 23:00 w sobotę do godziny 8:00 rano w niedzielę wyłączone będą serwisy bankowości elektronicznej CA24 oraz ograniczony zostanie dostęp do produktów i usług naszego banku.



Jak podano w komunikacie, w szczególności niedostępne będą serwisy CA24 (internetowy, mobilny, tekstowy), automatyczny serwis telefoniczny IVR, płatności internetowe Przelew Online. Nie będzie więc można np. zalogować się na swoje konto w e-banku, aplikacji mobilnej, zapłacić za zakupy przelewem online w sklepie internetowym.



Nie będzie możliwe również otrzymywanie powiadomień SMS o wykonanej transakcji kartą czy odpowiedzi na wysłane zapytanie o saldo. Serwis telefoniczny CA24 będzie dostępny wyłącznie w zakresie zastrzegania kart - poza zastrzeżeniem karty, nie będzie możliwe wykonanie żadnej innej operacji w tym serwisie.

Przedstawiciele banku w tym czasie nie przewidują utrudnień w korzystaniu z kart płatniczych w sklepach i punktach usługowych, a także przy wypłacie gotówki z bankomatów.

Toyota Bank

Jak poinformowano na stronie banku, w sobotę niedostępna będzie infolinia.