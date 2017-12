Brak dostępu do bankowości internetowej, niedostępna płatność przelewem online oraz możliwe problemy z płatnością kartami - to utrudnienia, które czekają klientów wybranych banków. Powodem są zaplanowane w kilkunastu bankach na przełomie roku prace serwisowe.

Pekao

W związku z zaplanowanymi pracami serwisowymi od piątku 29 grudnia od godziny 17:05 do środy 3 stycznia do godziny 7:00 nastąpi przerwa techniczna w dostępie do serwisu Pekao24Makler.

Dodatkowo, od wtorku 2 stycznia od godziny 22:00 do środy 3 stycznia do godziny 2:45 nastąpi przerwa techniczna w dostępie do serwisów Pekao24, usług maklerskich, serwisów Xelion i serwisu kart prepaid.

mBank

Bardzo dobra końcówka roku dla złotego. Dolar najtańszy od trzech lat 3,48 złotego - tyle trzeba było płacić za dolara około 13.00. Amerykańska waluta... zobacz więcej » Bank informuje o przerwie w dostępie do eMaklera, spowodowanej zamknięciem roku do środy 3 stycznia do godziny 1:00. Po włączeniu eMakler będzie dostępny w zakładce Giełda.

"Tryb online starego eMaklera (obecna zakładka Giełda) wyłączymy w piątek (29 grudnia) o godzinie 17:30, a całkowicie w poniedziałek (1 stycznia). Tej wersji już nie włączymy ponownie" - czytamy w komunikacie.



Jednocześnie przypomniano, że we wtorek (2 stycznia) nie ma sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

ING Bank Śląski

W sobotę od godziny 6:00 rozpoczną się prace technologiczno-serwisowe, związane z wejściem w życie nowych przepisów europejskich MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive). Pakiet regulacji nakłada na podmioty rynku finansowego nowe obowiązki w zakresie między innymi ochrony inwestora, obowiązków informacyjnych oraz ładu korporacyjnego.

Prace potrwają do późnych godzin wieczornych we wtorek 2 stycznia. W tym czasie niedostępne będą: moduł Makler w systemie bankowości internetowej oraz aplikacja ING Makler Mobile.

Alior Bank

Od wtorku 2 stycznia od godziny 22:00 do godziny 5:00 w środę 3 stycznia nowy system bankowości internetowej będzie niedostępny ze względu na prowadzone prace serwisowe.

Raiffeisen Polbank

Ze względu na wdrożenie regulacji MiFID II oraz odwołanie sesji giełdowej we wtorek (2 stycznia) niedostępny będzie R-broker.



Całkowity brak dostępu do rachunku maklerskiego, w tym do środków pieniężnych, zaplanowano od godziny 21:00 w piątek 29 grudnia do godziny 7:00 w sobotę 30 grudnia. Ponadto niemożliwe będzie składanie zleceń od godziny 21:00 w piątek do godziny 22:00 we wtorek 2 stycznia.

Credit Agricole

Prace serwisowe zaplanowano od godziny 23:00 w niedzielę 31 grudnia do godziny 4:00 rano w poniedziałek 1 stycznia. W tym czasie niedostępne będą serwisy CA24 (internetowy, mobilny, tekstowy), automatyczny serwis telefoniczny IVR, płatności internetowe Przelew Online. Nie będzie więc można na przykład zalogować się na swoje konto w e-banku, aplikacji mobilnej, zapłacić za zakupy przelewem online w sklepie internetowym.



Nie będzie możliwe również otrzymywanie powiadomień SMS o wykonanej transakcji kartą czy odpowiedzi na wysłane zapytanie o saldo. Serwis telefoniczny CA24 będzie dostępny wyłącznie w zakresie zastrzegania kart - poza zastrzeżeniem karty, nie będzie możliwe wykonanie żadnej innej operacji w tym serwisie.



Jednocześnie, bank nie przewiduje utrudnień w korzystaniu z kart płatniczych w sklepach i punktach usługowych, a także przy wypłacie gotówki z bankomatów. Wpłaty dokonane na rachunek za pośrednictwem wpłatomatów zostaną zaksięgowanie w poniedziałek rano, po godzinie 4:00.

Idea Bank

BZ WBK na wojnie z bitcoinem. Bank wypowiada niektóre umowy Wobec przypadków wykorzystywania kryptowalut do nielegalnej lub nieetycznej dzia... zobacz więcej » W niedzielę 31 grudnia od godziny 18:00 do godziny 8:00 w poniedziałek 1 stycznia, bankowość elektroniczna Idea Bank będzie niedostępna. "Transakcje kartowe będą wykonywane zgodnie z saldem z godziny 16:00 z niedzieli" - dodano.

Euro Bank

Od niedzieli 31 grudnia od godziny 15:00 do wtorku 2 stycznia do godziny 8:00 będą trwały prace konserwacyjne systemu informatycznego.

W tym czasie, w placówkach eurobanku nie będzie możliwe wykonanie operacji wpłaty i wypłaty z rachunku, sprawdzenia stanu konta, zakładania lokat, wykonania symulacji kredytowej i uruchomienia kredytu.

Nie będą także aktualizowane informacje w serwisie "eurobank online", aplikacji mobilnej oraz w bankowości telefonicznej (dyspozycje zlecone w tym czasie zostaną zaksięgowane po zakończeniu prac). Ponadto, mogą wystąpić utrudnienia w dokonywaniu płatności w punktach usługowo-handlowych i wypłat w bankomatach kartami debetowymi.



Wskazano, że prace te nie wpłyną na dokonywanie płatności w punktach usługowo-handlowych oraz wypłat w bankomatach kartami kredytowymi, a także działanie wpłatomatów.

Bank Pocztowy

Ze względu na proces zamknięcia roku w Centralnym Systemie Bankowym, od soboty 30 grudnia od godziny 18:00 do niedzieli 31 grudnia do godziny 18:00 niedostępne będą następujące usługi banku: Pocztowy24, PocztowySMS, automatyczny teleservis IVR, wpłaty/wypłaty online.

Dodatkowo infolinia będzie działać w trybie informacyjnym.



"System Pocztowy24 Biznes będzie działał bez zmian. Również karty płatnicze będą w tym czasie obsługiwane" - poinformowano w komunikacie.

Nest Bank

W związku z planowanymi pracami modernizacyjnymi od godziny 17:00 w niedzielę 31 grudnia do godziny 19:00 w poniedziałek 1 stycznia mogą wystąpić czasowe utrudnienia w dostępie do konta.

Frankowicze dostali prezent na święta. Bardzo dobre wiadomości dla kredytobiorców Kurs franka szwajcarskiego do złotego spadł w piątek do poziomu 3,57 - najniższe... zobacz więcej » Jak wskazano, bankowość internetowa i aplikacja mobilna działać będą w trybie przyjmowania zleceń,

co oznacza, że zlecenia (np. przelewu) zostaną zapisane w systemie, ale zrealizowane dopiero po zakończeniu prac w najbliższym dniu roboczym.

Nie będzie możliwe zrealizowanie przelewów natychmiastowych ani zasilenie rachunku, do którego została wydana karta debetowa lub kredytowa. Ponadto niedostępne będą płatności za zakupy internetowe z wykorzystaniem NestPrzelewu.

W tym czasie zainteresowani nie otworzą nowego konta, nie złożą wniosku o kredyt, ani o wydanie karty.

Toyota Bank

Jak poinformowano, w poniedziałek (1 stycznia) infolinia nie będzie dostępna.

T-Mobile Bankowe

Od piątku od godziny 22:00 do wtorku do godziny 8:00 niedostępny będzie Wirtualny Oddział.