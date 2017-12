W 2018 roku możliwa jest obniżka cen produktów rolnych na świecie, o czym zadecydują zmiany na rynku mleka i mięsa. Tańsze powinno być mleko, wołowina i wieprzowina, za to zdrożeć ma drób. Ceny masła pozostaną na tym samym poziomie - prognozują analitycy banku PKO BP w raporcie "Agro Nawigator".

Mleko w nadchodzącym roku ma być tańsze, co będziemy zawdzięczać przewidywanemu wzrostowi produkcji. Przeciętna cena na rynkach może być niższa o 3-5 proc. rok do roku - przewidują analitycy banku.

Cena masła

Niższa cena mleka nie przełoży się jednak na obniżkę cen masła. Konsumpcja tego tłuszcza będzie rosnąć, a wraz z wysokim spożyciem i utrzymującą się niższą produkcją, dlatego ceny pozostaną na obecnym poziomie - wynika z analizy.

Krowy, które do tej pory były w cenie, w przyszłym roku mogą być tańsze, co powinno ucieszyć producentów rolnych. Dla konsumentów optymistycznie zapowiadają się z kolei prognozy dotyczące wieprzowiny. Ceny trzody chlewnej powinny spaść o ok. 4-6 proc. - prognozuje PKO BP. Wzrosnąć za to mogą o kilka procent ceny drobiu, który jest coraz bardziej popularny na stołach.

Produktów zbożowych na rynkach nie brakuje, co nie pozwala producentom podnosić cen - wskazują analitycy banku. Co więcej, globalna produkcja pszenicy w roku 2018 roku ma być o około 0,2 proc. większa w porównaniu z tym rokiem. To sprawia, że sytuacja na rynku zbóż w przyszłym roku niewiele powinna się zmienić.