Na nadchodzący weekend cztery duże banki zaplanowały prace konserwacyjne, które mogą się łączyć z niedogodnościami dla klientów. Trudności mogą dotyczyć m.in. wypłat z bankomatów czy korzystania z bankowości przez internet.

PKO BP

W związku z pracami zaplanowanymi w PKO BP od piątku 2 marca od godz. 20:00 do soboty 3 marca do godz. 08:00 oraz od soboty od godz. 20:00 do niedzieli 4 marca do godz. 08:00 klienci nie będą mogli składać elektronicznych wniosków o pożyczkę.

Bank Pekao pochwalił się wynikami. "Naszą ambicją jest dwucyfrowy wzrost zysku" Bank Pekao SA liczy w 2018 roku na dwucyfrowy wzrost zysku - napisał w liście do... zobacz więcej » W sobotę 3 marca od godz. 00:00 do godz. 6:00 nie będzie możliwe realizowanie:

- przelewów zagranicznych/walutowych,

- międzybankowych przelewów na numer telefonu BLIK,

- przelewów natychmiastowych (Express Elixir).

ING Bank Śląski

Dużą przerwę zaplanowano w ING Banku Śląskim. Prace modernizacyjne w Moje ING będą trwały w nocy z niedzieli na poniedziałek, z 4 na 5 marca, w godzinach od 22:30 do 06:00 i w związku z nimi mogą wystąpić problemy z działaniem:

bankomatów i wpłatomatów,

systemu bankowości internetowej Moje ING w wersji mobilnej, ING Business oraz jego wersji mobilnej,

systemu rozliczeń płatności natychmiastowych Express Elixir,

płatności BLIK.

realizacji transakcji kartowych,

nie będzie możliwości nadawania numerów PIN,

nie będzie możliwości wykonywania przelewów w INGBankOnLine.

Raiffeisen Polbank

W tym banku, w nocy z soboty 3 marca na niedzielę:

w godz. 0:30-2:30 niedostępny będzie system R-Online,

w godz. 2:00-6:00 usługa 3D-Secure będzie niedostępna i nie będzie możliwości dokonania transakcji kartami w sklepach internetowych, które wymagają autoryzacji hasłem 3D-Secure,

w godz. 5:00-7:00 na stronie moj.raiffeisenpolbank.com mogą wystąpić problemy w postaci braku możliwości zmiany hasła oraz logowania za pomocą hasła startowego,

w godz. 0:30-2:30 nastąpi zmiana strony wylogowania z bankowości internetowej, więcej informacji znajdą Państwo w aktualnościach na stronie głównej raiffeisenpolbank.com.

BZ WBK

Podobnie prace konserwacyjne zaplanowano w Banku Zachodnim WBK. Z ich powodu w nocy z niedzieli 4 marca na poniedziałek 5 marca w godzinach 0.00 - 6.00 niedostępny będzie BLIK oraz przelewy natychmiastowe BlueCash, Express Elixir i Przelew24.