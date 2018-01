W ciągu ostatnich trzech lat poziom zadłużenia z tytułu walutowych kredytów mieszkaniowych wyraźnie spadł - mówił we wtorek prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz, przedstawiając dane na temat tych kredytów po trzech latach od "czarnego czwartku".

Prezes ZBP przekonywał, że dziś sytuacja frankowiczów jest lepsza niż bezpośrednio przed 15 stycznia 2015 roku, gdy uwolnienie kursu franka wobec euro spowodowało gwałtowny wzrost notowań szwajcarskiej waluty, a tym samym wzrost obciążeń posiadaczy kredytów mieszkaniowych, indeksowanych lub denominowanych wobec franka.



Kurs franka jest bowiem obecnie zbliżony do tego sprzed decyzji szwajcarskiego banku, ale oprocentowanie kredytów walutowych jest niższe niż wtedy - mówił.



- Raty kredytów walutowych są też najczęściej niższe niż kredytów złotowych - zaznaczył prezes ZBP. Dodał, że mieszkaniowe kredyty walutowe są lepiej obsługiwane od złotowych, a generalnie kredyty mieszkaniowe lepiej od innych rodzajów kredytów.

We frankach

Z przedstawionych na konferencji ZBP danych wynika, że na koniec września 2017 roku zadłużenie z tytułu kredytów mieszkaniowych we frankach wynosiło 118,04 mld zł i od stycznia 2015 roku zmniejszyło się o 28,75 mld zł.



Ponadto we wrześniu 2017 roku banki obsługiwały 502 tys. czynnych umów kredytów mieszkaniowych we frankach. Ich liczba między styczniem 2015 roku, a wrześniem 2017 roku zmniejszyła się o ok. 60 tys. sztuk (średnio 20 tys. rocznie), w zdecydowanej większości w wyniku spłaty.



Odsetek kredytów zagrożonych - opóźnionych w spłacie powyżej 90 dni - wynosił 1,4 proc., co stanowiło 6,9 tys. umów i wynosiło 2,8 proc. wartości portfela - wynikało z przedstawionych danych.



Prezes ZBP przekonywał, że zdecydowana większość przypadków przewalutowań kredytów na złote przez banki z powodu niewywiązywania się kredytobiorców z umowy dotyczyła kredytów opóźnionych w spłacie powyżej 90 dni. Między styczniem 2015 roku, a wrześniem 2017 roku przewalutowano w ten sposób ok. 1400 umów kredytów frankowych.

Niedoszacowane dane?