Pracujący za granicą emigranci wysłali do Polski w trzecim kwartale 2017 roku 4 miliardy 300 milionów złotych. To o 100 milionów mniej niż rok temu. Dwukrotnie wzrosła natomiast kwota przelewów dokonanych za granicę przez imigrantów zatrudnionych w Polsce.

Według danych Narodowego Banku Polskiego w trzecim kwartale 2017 r. z tytułu pracy Polaków za granicą do kraju trafiło 4,3 mld złotych. Kwota ta była o 0,1 mld złotych niższa niż w trzecim kwartale 2016 r. "Na odnotowany spadek wpłynęły zarówno niższe przekazy od pracowników krótkookresowych, jak i długookresowych"- napisano w raporcie.



NBP podaje, że zaobserwowany spadek, wynikał w głównej mierze z niższych niż przed rokiem przekazów od Polaków pracujących w Wielkiej Brytanii i Irlandii.



"Mniej środków napłynęło także od osób pracujących krótkookresowo w Niemczech, został on jednak zrównoważony wyższymi niż przed rokiem transferami od osób pracujących w tym kraju długookresowo. Wzrosty przekazów odnotowano także w przypadku innych państw w tym Holandii i Norwegii" - podano.



NBP dodał, że trzeci kwartał 2017 roku jest drugim z rzędu, kiedy odnotowano spadek transferów.



"Jego skala jest jednak bardzo niewielka i w ujęciu długookresowym zanotowana wartość pewnych zmian w transferach z poszczególnych krajów, ogólna wartość środków przekazywanych do Polski nie wskazuje na zmianę trendu. Od początku 2014 r. środki napływające do kraju z tytułu pracy Polaków za granicą utrzymują się na stabilnym poziomie. Również kwota zanotowana w III kwartale 2017 r. jest kontynuacją tej tendencji" - napisano.

Źródło: NBP Środki przekazane do kraju z tytułu pracy Polaków za granicą

Z Polski za granicę

NBP podał ponadto, że w trzecim kwartale 2017 roku środki przekazane za granicę przez pracujących w Polsce cudzoziemców wyniosły 3,5 mld zł. Była to kwota wyższa o 1,7 mld zł niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.



Zdaniem analityków baku centralnego zanotowany wzrost wynikał z rosnących transferów od imigrantów krótkookresowych. "Transfery imigrantów długookresowych również istotnie wzrosły, jednak ze względu na dominujący krótkookresowy charakter migracji zarobkowych do Polski, cały czas stanowią one wartość marginalną. W strukturze geograficznej dominowały transfery przekazane na Ukrainę. Wyniosły one 3,2 mld zł i stanowiły 91,0 proc. wszystkich środków" - napisano.