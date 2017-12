Odtwórz: Osiem najbogatszych osób świata ma razem tyle pieniędzy co połowa ludzkości

Odtwórz: Garstka najbogatszych ma więcej niż połowa ludzkości. „To zaproszenie do rewolucji”

To był bardzo dobry rok dla najbogatszych ludzi na świecie. Ich majątki rosły, jak na drożdżach. Najwięcej zyskał Jeff Bezos, szef Amazona, którego fortuna powiększyła się o kolejne 35 miliardów dolarów.

Jak wynika z indeksu miliarderów wyliczanego przez redakcję Bloomberga kończący się rok był niezwykle udany dla najbogatszych ludzi na świecie. Działo się tak głównie ze względu na gwałtownie rosnące ceny akcji. Od stycznia indeks S&P500 wzrósł o blisko 20 proc.

Z zestawienia Bloomberga wynika, że sześć na siedem osób z listy 500 najbogatszych odnotowało wzrost wartości swoich aktywów. Przeciętnie było to około 1,5 miliarda dolarów. Łącznie ich majątek wzrósł o 23 proc. Tym samym najbogatsi stali się bogatsi o blisko bilion dolarów a razem mają 5,3 biliony dolarów.

Kto na szczycie?

Najwięcej w 2017 roku zyskał jednak Jeff Bezos, obecnie najbogatszy człowiek na świecie. Jego majątek w ostatnim roku powiększył się o ponad 35 miliardów dolarów. Tuż za nim uplasował się Hui Ka Yan, prezes firmy budowlanej Evergrande, który wzbogacił się o 25,9 mld dolarów. Podium zamyka zaś Bernard Arnault, szef francuskiego koncernu LVMH produkującego dobra luksusowe. Jego majątek powiększył się o 24,6 mld dolarów.

Kto dalej?

Na czwartym miejscu znalazł się Mark Zuckerberg, szef Facebooka, którego fortuna rozrosła się o 24 mld dolarów. Piąte miejsce przypadło prezesowi działającej w branży IT firmy Tencent Ma Huatengowi. Jego majątek powiększył się o 19,7 mld dolarów. Tuż za nim na szóstym miejscu uplasował się Mukesh Ambani, dyrektor generalny indyjskiej firmy Reliance działającej m.in. w branży energetycznej. Ambani zarobił w 2017 roku 17,6 mld dolarów.



Na siódmym miejscu znalazła się kobieta - Yang Huiuan, posiadaczka większości akcji holdingu Country Garden, który działa w branży deweloperskiej. Jej majątek powiększył się o 13,6 mld dolarów. Niewiele mniej, bo 13,5 miliarda dolarów zarobił w tym roku Larry Page, prezes zarządu firmy Alphabet, do której należy Google. Niewiele niższą pensję w tej samej spółce miał Sergiej Brin, który jest jednym z jej założycieli. Zarobił on 12,8 mld dolarów. Pierwszą dziesiątkę zamyka Wang Wei, prezes firmy SF Express, który zarobił 12,3 mld dolarów.