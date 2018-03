Odtwórz: Rząd chce pomóc około milionowi Polaków. Doradca premiera: to nakład rzędu 50 miliardów złotych

Eksperci Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych oraz Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej zapytali Polaków o oszczędności. Z badania wynika, że najczęściej odkładamy gotówkę. Robi tak ponad połowa z ankietowanych Polaków.

O trzymaniu oszczędności w gotówce powiedziało w badaniu dokładnie 53,7 proc. badanych. To najwięcej spośród wszystkich zadeklarowanych form oszczędzania, ale sporo mniej, niż jeszcze w 2015 roku, kiedy pierwszy raz autorzy badania z Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i Szkoły Głównej Handlowej zapytali o odkładanie pieniędzy. Wtedy do trzymania oszczędności w domu przyznało się 63,6 proc. gospodarstw domowych. Niższe pensje teraz, więcej na starość. Rząd odwraca skutki niższego wieku emerytalnego Pracownicze Plany Kapitałowe to niższe pensje i mniejsze wydatki na zakupy w skl... zobacz więcej »

Korzystny sygnał

– Spadek skłonności do wybierania tej formy oszczędzania to korzystny sygnał – twierdzi dr Sławomir Dudek z Instytutu Rozwoju Gospodarczego. – Środki gromadzone w ten sposób narażone są bowiem na ryzyko utraty wartości, a także na ryzyko kradzieży – dodaje.

Z badania wynika, że na trzymanie oszczędności w gotówce najczęściej decydują się osoby o niższych dochodach. Odłożone w ten sposób sumy z reguły też są niewielkie.

Jak oszczędzają Polacy?

Oprócz oszczędności w gotówce, Polacy wciąż chętnie zakładają lokaty bankowe. Zadeklarowało to 43 proc. respondentów, niewiele mniej niż w 2015 roku (43,8 proc.). Trzecie miejsce na podium zajęły oszczędności gromadzone na Indywidualnych Kontach Emerytalnych (IKE) i Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Posiadanie IKE i IKZE deklaruje 7,3 proc. badanych gospodarstw domowych. W połowie 2015 roku było to jedynie 5,5 proc.

Źródło: Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce i Szkoła Główna Handlowa W jakiej formie Polacy oszczędzają pieniądze?

– Choć w porównaniu do innych form oszczędzania konta emerytalne nadal nie dorównują ulubionym przez rodaków klasycznym oszczędnościom bankowym, to dynamika wzrostu wskazań zasługuje na pozytywny komentarz. IKE i IKZE wymagają zapoznania się z różnicami w obu rozwiązaniach i wyboru opcji dostosowanej do wieku osoby oszczędzającej. Oba rozwiązania, choć dają duże korzyści podatkowe, są dla budżetu uszczupleniem dochodów bieżących. Jednak z późniejszej perspektywy, biorąc pod uwagę wysokość spodziewanego świadczenia, będą kołem ratunkowym dla nowych emerytów – uważa dr Mirosław A. Bieszki, doradca Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych ds. ekonomicznych.

Polacy są zachowawczy

Fundusze inwestycyjne, które jeszcze w 2015 roku były na trzecim miejscu, obecnie znacząco straciły na znaczeniu. Udział gospodarstw domowych z oszczędnościami zgromadzonymi w jednostkach funduszy inwestycyjnych spadł z 7 do 4,7 proc.

Również obligacje czy akcje obecne są w bardzo niewielkiej grupie gospodarstw domowych. Na giełdzie inwestuje swoje oszczędności 2,3 proc. gospodarstw domowych, a jeszcze mniej badanych (2,2 proc. ) gromadzi środki w obligacjach.

Podsumowując wyniki badania, jego autorzy zauważają, że oszczędności polskich gospodarstw domowych konsekwentnie są bardzo zachowawcze.

"W konsekwencji inwestycje polskich gospodarstw domowych raczej przynoszą niewielką stopę zwrotu. Pomimo niskiej inflacji gospodarstwa domowe nie widzą potrzeby uciekania się do bardziej ryzykownych form lokowania aktywów" – czytamy w komunikacie z badań.