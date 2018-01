W Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi w 2018 roku dochody podatku od osób fizycznych przekroczą miliard złotych - wynika z prognoz Ministerstwa Finansów. Prawdziwy rekord pobić może w tym roku Warszawa, gdzie spodziewane jest ponad pięć miliardów złotych wpływów z tego podatku.

Najwyższe dochody z podatku od osób fizycznych (PIT) wśród niemal 2,5 tys. polskich miast i gmin osiągnie w 2018 r. Warszawa. Według prognoz resortu finansów stołeczny budżet zasili z tytułu podatku PIT rekordowa kwota 5 mld 408 mln zł. Będzie to o 477 mln zł więcej niż wpływy planowane rok wcześniej.

Miliardy z podatku

W przypadku Krakowa podatek od osób fizycznych ma przynieść miastu 1 mld 518 mln zł, we Wrocławiu będzie to, według szacunków, 1 mld 246 mln zł. Dochody z podatku, przekraczające miliard złotych, mają osiągnąć też Poznań (1 mld 50 mln zł) oraz Łódź (1 mld 30 mln zł).



Kolejnymi miastami pod względem wysokości prognozowanych dochodów z PIT są: Gdańsk (821 mln zł), Szczecin (554 mln zł) oraz Katowice(526 mln zł). Wysoko w zestawieniu dochodów z tytułu podatku znalazły się też: Lublin (463 mln zł zł), Bydgoszcz (457 mln zł zł) i Gdynia (432 mln zł).



Jak wynika z szacunków resortu finansów, w 47 gminach wpływy z PIT przekroczą w tym roku 100 mln zł. W zdecydowanej większości - poza dwoma wyjątkami – w grupie tej znalazły się miasta na prawach powiatu, czyli miasta powyżej 100 tys. mieszkańców oraz dawne stolice województw. Wyjątkami są natomiast podwarszawska gmina miejsko-wiejska Piaseczno, która z dochodami na poziomie 185 mln zł znalazła się na 26. miejscu pod względem dochodów, oraz ostatnie z tej grupy miasto Lubin w woj. dolnośląskim (101 mln zł).



W 77 gminach wiejskich dochody z PIT będą natomiast niższe niż milion złotych. Najmniej z tytułu podatku, poniżej pół miliona złotych, wpłynie do trzech gmin: Przytuł w woj. podlaskim (419 tys. zł), Podedwórza w woj. lubelskim (469 tys.) oraz Krempnej w woj. podkarpackim (499 tys. zł).



Przytuły są jednocześnie najbiedniejszą gminą w Polsce. Jak wynika z prognoz Ministerstwa Finansów, dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, takich jak podatek od nieruchomości, a także udziały we wpływach z PIT i CIT, przyniosą gminie 390,29 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Jest to najmniej ze wszystkich gmin w Polsce.

Podział dochodu z PIT

Podatek dochodowy od osób fizycznych stanowi dochód budżetu państwa, samorządy mają w nim swój udział – gminy na poziomie 37,98 proc., natomiast do powiatów trafia 10,25 proc.



W efekcie łączne dochody gmin z tytułu udziału w PIT mają wynieść w tym roku 36 mld 466 mln zł, a powiatów 9 mld 841 mln. Miasta na prawach powiatu partycypują w obu strumieniach.



Jak podkreślił resort finansów, informacje o planowanych dochodach z PIT mają charakter szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie prognoz. W związku z tym faktyczne dochody gmin mogą być większe lub mniejsze od podanych wielkości.