Polska ma silne fundamenty gospodarcze i bardzo dobry rynek pracy, jest więc podstawa do umocnienia złotego - stwierdziła minister finansów Teresa Czerwińska w rozmowie z agencją Reutera.

- W długim terminie nadmierne umocnienie złotego nie jest korzystne dla eksportu. Ale mamy silne fundamenty gospodarcze i bardzo dobry rynek pracy, więc jest podstawa do umocnienia złotego - powiedziała Czerwińska. - Na pewno jego obecny poziom nie budzi obaw - dodała.



Poziom stóp procentowych jest zdaniem minister optymalny.



Gospodarka Polski ma dobre widoki na dalszy wzrost, jednak Czerwińska oczekuje spowolnienia wobec poziomu 5,1 proc. uzyskanego w ostatnim kwartale 2017 roku.



- Szacujemy, że popyt krajowy wzrósł o 5 procent w IV kwartale, podczas gdy odbicie w inwestycjach (...) wyniosło około 12 procent - powiedziała.

Mniejsze potrzeby pożyczkowe

Minister wypowiedziała się też w kwestii finansów publicznych. Jej zdaniem potrzeby pożyczkowe państwa w 2018 roku powinny okazać się niższe niż założone w budżecie około 182 mld zł. Będzie to - w jej ocenie - możliwe dzięki podjętym w 2016 roku wysiłkom rządu w celu wyeliminowania praktyk unikania opodatkowania.



- W pierwszym kwartale ograniczyliśmy ogólną podaż długu wobec analogicznego okresu roku ubiegłego. Nie wykluczam (podobnych redukcji) w kolejnych kwartałach - powiedziała.



- Rząd kontynuuje również wysiłki w celu redukcji udziału długu zagranicznego w zadłużeniu całkowitym - zapewniła minister.