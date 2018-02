Odtwórz: Chcesz zainwestować na giełdzie? Zobacz, co musisz wiedzieć

Jeden z czołowych polskich deweloperów, spółka Robyg, wkrótce wniknie z polskiej giełdy. Tak wynika z zapowiedzi Bricks Acquisitions Limited, podmiotu należącego do Goldman Sachs. Wcześniej zostaną wykupione wszystkie dostępne w obrocie akcje.

"W wezwaniu przekroczyliśmy próg 90 proc. akcji i głosów na walnym zgromadzeniu. Pozwoli to nam na realizację strategicznego celu, jakim jest wycofanie Robyg z obrotu giełdowego i prowadzenie działalności jako długoterminowy inwestor strategiczny" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Tavis Cannell, dyrektor zarządzający w Goldman Sachs International.

1 grudnia 2017 r. Bricks Acquisitions Limited, podmiot należący do funduszy inwestycyjnych Goldman Sachs International, wezwał do zapisywania się na sprzedaż 100 proc. akcji Robygu, po cenie 3,55 zł za akcję.

29 stycznia Bricks Acquisitions Limited podniósł cenę w wezwaniu z 3,55 zł do 4 zł za akcję.

Wezwanie dotyczyło łącznie 289.401.199 akcji spółki. Zapisy trwały od 2 stycznia 2018 roku do 2 lutego (godz. 15.00). Przewidywanym dniem zakupu akcji jest 7 lutego.

Ostatecznie w wezwaniu na akcje Robygu, ogłoszonym przez Bricks Acquisitions Limited, złożono łącznie zapisy na sprzedaż ponad 98 proc. akcji spółki.

3 stycznia prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na przejęcie spółki Robyg przez Bricks Acquisition Limited.

Robyg to czołówka w rankingu deweloperów w Polsce. W całym 2017 roku Grupa Robyg sprzedała około 3 470 lokali, co oznacza wzrost sprzedaży o 17 proc. w porównaniu z rokiem 2016.