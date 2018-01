Niewiele osób widziało je na oczy, ale ich liczba ciągle rośnie. Mowa o banknotach o nominale 500 złotych, które niebawem będą obchodziły pierwsze urodziny.

Banknot o nominale 500 złotych trafił do obiegu 10 lutego zeszłego roku. Umieszczono na nim wizerunek króla Jana III Sobieskiego, ale mało kto w ostatnim roku miał okazję mieć go w ręku.

Coraz więcej



Dzieje się tak, bo gotówki zdecydowanie częściej używamy przy mniejszych kwotach, a kiedy zakupy są większe, to zwykle używamy karty płatniczej lub przelewu bankowego. Tak jest po prostu wygodniej i bezpieczniej, bo mało kto decyduje się na noszenie przy sobie dużej gotówki.



Tymczasem z najnowszych danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że w obiegu jest coraz więcej 500 złotowych banknotów. W pierwszym kwartale 2017 roku było ich 1,4 miliona. W drugim ich liczba wzrosła do 3,4. W trzecim było to już 5,3, a na koniec roku było to 7,2 miliona.



Jak widać liczba "pięćsetek" rośnie bardzo szybko, ale to nadal zaledwie promil tego, ile banknotów ogółem jest w użyciu. Z danych NBP wynika, że pod koniec zeszłego roku było to niemal 2 mld sztuk. Najpopularniejszym banknotem jest 100 zł (1,2 mld sztuk). Na drugim miejscu jest 200 zł (274,6 mln), a podium zamyka 50 zł (188 mln).



Jeśli zaś chodzi o monety, to w obiegu jest ich łącznie 17,3 mld sztuk. Najliczniejsza jest ta o nominale 1 grosza (6,5 mld sztuk). Za nią plasuje się 2 groszówka (3 mld sztuk) oraz 5 groszówka (2,1 mld sztuk).

Lepsze zabezpieczenia

Głównym powodem wprowadzenia nowego nominału przez NBP było obniżenie kosztów emisji i sprawniejsza zarządzanie zapasem strategicznym banknotów przechowywanych przez polski bank centralny.



Banknot o nominale 500 zł ma wymiary 150 x 75 mm i jest o 4 procent większy od "dwusetki", co ułatwia osobom niewidzącym i słabo widzącym jego szybkie rozpoznanie.

W nowym pieniądzu zastosowano też zaawansowane technologicznie zabezpieczenie najwyższej klasy, czyli m.in. okienkową nitkę zabezpieczającą, farby (zmienną optycznie i opalizującą), czy znaki widoczne w świetle UV, w tym kwadrat z napisem: 500 zł.