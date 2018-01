Najwyższy wieżowiec świata, czyli mieszczący się w Dubaju Burdż Chalifa niedługo zostanie zdetronizowany. Wszystko za sprawą budowanego drapacza chmur, którego wysokość zbliży się do tysiąca metrów.

Wieżowiec Dubai Creek Tower ma być gotowy w 2020 roku. Wtedy też stanie się najwyższą budowlą na świecie. Obecnie ten tytuł należy do wieżowca Burdż Chalifa, który mierzy 828 metrów. Nowy rekordzista ma być o kolejne 100 metrów wyższy.

Ogromna inwestycja

Budynek zaprojektowała hiszpańsko-szwajcarska pracownia architektoniczna Santiago Calatrava. Wieża wyglądem ma przypominać smukły kwiat lilii i kojarzyć się z minaretem, czyli wieżą stawianą przy meczecie. Realizacja inwestycji pochłonie miliard dolarów.



Według planów w wieży znajdą się m.in. luksusowy hotel, restauracje, czy sale konferencyjne. Na szczycie budynku będzie zaś taras widokowy, z którego ma być widać teren słynącego z flamingów parku narodowego Ras Al Khor. Budynek będzie otoczony innymi, mniejszymi wieżowcami, w których ma zamieszkać ponad 400 tysięcy osób.

Rywalizacja drapaczy

Warto przypomnieć, że na rok 2020 planowane jest również ukończenie budowy wieżowca Jeddah w Arabii Saudyjskiej, który w założeniu architektów ma pobić wszelkie rekordy wysokości. Choć dokładna wysokość jest trzymana w tajemnicy, wielu uważa, że ostatecznie wysokość konstrukcji przekroczy 1000 metrów.