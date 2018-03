Do 2025 roku w budżecie państwa zostanie zapewnione ponad 6 miliardów złotych na dofinansowanie budowy mieszkań komunalnych - zapowiedział wiceszef Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Kazimierz Smoliński. Jego zdaniem to może wystarczyć na wybudowanie 170 tysięcy takich lokali.

Senatorowie we wtorek debatowali o noweli ustaw o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń, o ochronie praw lokatorów, o mieszkaniowym zasobie gminy, a także zmiany Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw.



Jak mówił w Senacie wiceminister inwestycji i rozwoju Kazimierz Smoliński, proponowane zmiany zakładają rezygnację z tworzenia gminnego zasobu mieszkań socjalnych, na rzecz mieszkań komunalnych.



Nowe przepisy

Po wprowadzeniu nowych przepisów - jak wyjaśnił wiceminister - gmina nie będzie musiała eksmitować takiego najemcy, tylko najemca za ten sam lokal zapłaci mniejszy czynsz - socjalny.



Podkreślił, że podobny mechanizm zostanie zastosowany w przypadku poprawy sytuacji materialnej najemcy, np. w związku ze wzrostem dochodów. Wtedy czynsz najemcy zostanie podwyższony do rynkowego. - Jeżeli ktoś będzie chciał ten czynsz płacić, nadal ma prawo zamieszkiwać. Jeżeli uzna, że za ten czynsz rynkowy nie chce zamieszkiwać w tych warunkach - wiadomo warunki w mieszkaniach komunalnych są różne - to zwolni ten lokal - opisywał.



W związku z tym - jak tłumaczył - po wejściu w życie ustawy wprowadzone zostaną wymogi dla gmin związane ze sprawdzaniem majątku lokatorów. - Gmina będzie miała prawo, nie częściej niż co 2,5 roku, żądać od lokatora przedstawienia swojego stanu majątkowego, czyli zarówno dochodów w postaci PIT-u, jak i oświadczenia majątkowego - powiedział wiceminister.



- Polacy się bogacą, ich dochody rosną, a gmina nie posiadała żadnego instrumentu, aby takie dochody weryfikować. Ustawa daje taką możliwość, ale tylko w zakresie nowych umów - zauważył Smoliński.



- Zwiększamy też dofinansowanie z Funduszu Dopłat prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie budowy mieszkań komunalnych. Chcemy tymi dopłatami objąć również remonty - do tej pory gminy dostawały dopłaty tylko na budowę nowych mieszkań - powiedział Smoliński, dodając, że niektóre lokale ze względu na stan techniczny były wyłączone z zasobu mieszkań komunalnych. - W tej chwili gmina dostanie finansowanie również na remont, czy przebudowę tego typu lokali - dodał.

Rezerwa na mieszkania