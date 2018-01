Stowarzyszenie "Stop Bankowemu Bezprawiu" (SBB) zamierza wiosną złożyć obywatelski projekt ustawy wydłużający do sześciu miesięcy z czternastu dni, czas na restrukturyzację kredytu hipotecznego - poinformował w poniedziałek dziennikarzy prezes SBB Arkadiusz Szcześniak.

- Na wiosnę chcielibyśmy złożyć obywatelski projekt ustawy dotyczący wydłużenia terminów restrukturyzacji. Teraz jest tak, że okres restrukturyzacji wynosi 14 dni my chcemy go wydłużyć do sześciu miesięcy - powiedział Szcześniak.

Chcą zmian

Wyjaśnił, że czas restrukturyzacji, to okres, w jakim bank, zanim wypowie klientowi umowę powinien próbować się z klientem porozumieć.



- Chcemy to zmienić, ponieważ bank, który będzie musiał poczekać sześć miesięcy, będzie bardziej skory do tego, żeby z klientem porozmawiać i dać mu ten czas na przetrwanie trudnego okresu w jego życiu, gdy jest albo bez pracy czy też z powodu trudnej sytuacji zdrowotnej - powiedział Szcześniak.

Licytacja mieszkań

Z informacji SBB wynika, że w połowie ubiegłego roku zamknięto około 148 tys. umów kredytu we frankach. Stowarzyszenie szacuje, że z tych 148 tys. przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy zostało zakończonych licytacją mieszkania, co oznacza, że przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy rodzin zostało pozbawionych mieszkania na podstawie niekonstytucyjnego bankowego tytułu egzekucyjnego.