Rządowy program powoli nabiera tempa. Pierwsze mieszkania w 2018 roku

Od 11 września do 31 grudnia w ramach rządowego programu Mieszkanie plus podpisano porozumienia na budowę blisko 6 tysięcy mieszkań. Pierwsze lokale, na gruntach Skarbu Państwa włączonych do Krajowego Zasobu Nieruchomości, mają powstać w 2019 roku. Wcześniej, w 2018 roku, mają być gotowe mieszkania w ramach, będącego częścią Mieszkania plus, programu Mieszkanie dla Rozwoju.

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości weszła w życie 11 września. Dzięki niej powstaje tzw. bank ziemi, który będzie gospodarował nieruchomościami Skarbu Państwa. Grunty, które wejdą do KZN, zostaną przeznaczone pod budowę mieszkań w ramach programu Mieszkanie plus. Maksymalny czynsz będzie ustalany na podstawie rozporządzenia wydawanego co roku przez Radę Ministrów.

Jak wynika z projektu rozporządzenia, maksymalny czynsz miesięczny za 50-metrowe mieszkanie np. w woj. podlaskim wyniesie najmniej w Polsce, bo 485,5 zł z opcją dojścia do własności, a sam najem - 340 zł. Z kolei w woj. małopolskim będzie się to kształtować na poziomie odpowiednio - 569,5 zł z opcją oraz 399 zł za sam wynajem. W woj. wielkopolskim czynsz z ratą wykupu mieszkania wyniesie 565 zł, a za samo wynajmowanie lokator zapłaci 395,5 zł.

Z kolei w woj. pomorskim czynsz z opcją wyniesie 603 zł, a bez - 422 zł. W woj. śląskim miesięcznie za 50-metrowe mieszkanie z możliwością wykupu zapłacimy 548,5 zł, a za sam czynsz - 384 zł. Najdrożej wynajem z opcją dojścia do własności będzie kosztować w woj. mazowieckim - 612 zł, natomiast za sam wynajem lokator zapłaci 428,5 zł.

W całej Polsce ceny zaproponowane w projekcie rozporządzenia, dotyczące kosztu 1 metra kw., są o ok. 3-5 zł wyższe w stolicach miast wojewódzkich niż średnia w całym województwie. Największa różnica w cenie za 1 m kw. jest w woj. mazowieckim. Proponowana w projekcie rozporządzenie średnia za 1 m kw. w tym województwie wynosi 12,24 zł (przy opcji dojścia do własności), natomiast w Warszawie - 19,18 zł.

Podane w projekcie wartości są w przybliżeniu i mogą się trochę zmienić. Ponadto należy do nich doliczyć opłaty licznikowe oraz opłaty za zarządzenie nieruchomością.

Porozumienia z samorządami, PKP i Pocztą Polską

Od 11 września 2017 r. Krajowy Zasób Nieruchomości podpisał już 77 porozumień z samorządami. Miasta, w których samorządy zadeklarowały od kilkunastu do kilkudziesięciu mieszkań w programie Mieszkanie plus z KZN, to: Barwice, Białogard, Biały Bór, Biszcza, Borki, Brzeg, Brzeziny, Chocianów, Chojna, Choszczno, Darłowo, Dąbrowa Tarnowska, Drawsko Pomorskie, Gaworzyce, Giżycko, Głowno, Goleniów, Gościno, Hajnówka, Janów Lubelski, Jaworzyna Śląska, Kalisz Pomorski, Kielce, Kochanowice, Koronowo, Kruszwica, Krynica Morska, Kudowa Zdrój, Kuźnia Raciborska, Legnica, Łomża.

Listy intencyjne podpisano także z samorządami, Łukowa, Mirosławca, Mogilna, Mroczy, Myśliborza, Nakła nad Notecią, Nowej Rudy, Nysy, Ostrowa Lubelskiego, Pcimia, Pełczyc, Pieńska, Polanowa, Połczyna Zdroju, Przemyśla i Radwanic.

Mieszkania w ramach programu zaplanowały także: Radziejów, Sępólno Krajeńskie, Skawina, Sławno, Stary Zamość, Stepnica, Strzegom, Strzelin, Suchań, Szczawno-Zdrój, Szerzyny, Świnoujście, Tarnogród, Tereszpol, Trzebnica, Tychowo, Ujsoły, Ustka, Walim, Węgorzyno, Wieliczka, Więcbork, Wolbórz, Wysokie, Zakliczyn, Zduńska Wola, Zgierz, Zgorzelec, Zielona Góra, Żnin.

W przygotowaniu są kolejne porozumienia z innymi samorządami. W sumie dzięki listom intencyjnym zawartym przez Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN) z gminami może powstać ok. 6 tys. mieszkań z programu Mieszkanie plus. Z miastem Łomża i kilkoma mniejszymi gminami uzgadniane są już wstępne umowy spółki celowej.

Dodatkowo KZN zawarł listy intencyjne o uruchomieniu inwestycji z programu Mieszkanie plus, dotyczące 130 nieruchomości w 58 miastach wskazanych przez PKP oraz 208 nieruchomości Poczty Polskiej. Do końca roku PKP i Poczta Polska zadeklarowały uzupełnienie wykazów i umożliwienie włączenia do programu Mieszkanie plus kolejnych nieruchomości.

Nieruchomości (w tym zabudowania) należące do Poczty Polskiej, które będą mogły zostać przeznaczone na mieszkania w ramach programu Mieszkanie plus, Zasób wybrał w grudniu. Mogą one zostać nabyte przez samorządy; po remoncie lub adaptacji mogą zostać włączone do oferty lokali mieszkalnych, którymi dysponują gminy.

Grunty Poczty Polskiej wraz z budynkami, które się na nich znajdują, wybrane przez Krajowy Zasób Nieruchomości, są w miejscowościach: Bartniki, Bestwina, Bojszowy, Chałupki, Dziwnów, Górki Wielkie, Izbicko, Kuźnia Raciborska, Niegosławice, Serock, Stare Jabłonki, Urle, Wińsko.

Grunty od wojska

Zgodnie z zapisami ustawy o KZN Agencja Mienia Wojskowego przekazała do Krajowego Zasobu Nieruchomości szczegółowe dane przeszło dotyczące 5 tys. działek o powierzchni ponad 2,77 tys. ha. Część tych gruntów może zostać wykorzystana na potrzeby Mieszkania plus.

Z kolei Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przekazał do KZN dane dotyczące ponad 45 tys. działek położonych w granicach miast (gmin miejskich, miast w gminach miejsko-wiejskich, dzielnic m.st. Warszawy, delegatur i dzielnic innych gmin miejskich) o łącznej powierzchni ponad 59 tys. ha. W wykazie zostały wyszczególnione również informacje o ponad 450 budynkach i lokalach zlokalizowanych na badanych obszarach.

Zakłada się, że pierwsze budynki w programie Mieszkanie plus na gruntach Skarbu Państwa, włączonych do Krajowego Zasobu Nieruchomości, powstaną w 2019 r., ale nie wyklucza się możliwości wcześniejszej ich realizacji.

Przypomnijmy program Mieszkanie plus składa się z części komercyjnej Mieszkania dla Rozwoju, realizowanej przez BGK Nieruchomości, oraz części regulowanej ustawą o Krajowym Zasobie Nieruchomości. W tej drugiej części mieszkania będą powstawały na gruntach Skarbu Państwa.

Mieszkania dla Rozwoju : 15 tys. lokali w przygotowaniu

BGK Nieruchomości w ramach Mieszkania dla Rozwoju (część programu Mieszkanie plus) przygotowuje 15 tys. lokali w całej Polsce. Około tysiąca lokali jest już w budowie i może zostać oddanych w 2018 i na początku 2019 roku.

Ze względu na komercyjny charakter inwestycji, lokale nie będą objęte ustawą o Krajowym Zasobie Nieruchomości, w tym regulacjami dotyczącymi wysokości czynszów i zasad kwalifikowania najemców.

Jak zapowiedział prezes BGKN Mirosław Barszcz, czynsze w tych mieszkaniach będą o ok. 25 proc. niższe od średniej rynkowej.

BGK Nieruchomości realizuje obecnie inwestycje m.in. w Białej Podlaskiej, Jarocinie, Wałbrzychu, Gdyni. Celem tych inwestycji jest zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem, także dla osób słabiej uposażonych.

W Jarocinie już przyznano lokale - ale pierwsi lokatorzy do 258 mieszkań wprowadzą się w marcu 2018 roku. Kolejne 108 mieszkań może zostać oddane w grudniu 2018 roku.

W tym samym czasie planowane jest oddanie 186 mieszkań w Białej Podlaskiej.

Gdynia, Wałbrzych, Warszawa

W Gdyni termin oddania dwóch pierwszych budynków, zgodnie z zapisami, jest przewidziany nie później niż w lipcu 2018 r. Wszystkie budynki zostaną oddane do końca grudnia przyszłego roku. Firma ISN, która jest generalnym wykonawcą i realizatorem projektu, podpisała z BGK Nieruchomości umowę na dostarczenie 172 mieszkań w sześciu budynkach.

Wałbrzyskie Mieszkania dla Rozwoju ma zostać oddane do użytkowania na koniec 2018 roku. Zamieszka w nich 215 rodzin.

Na warszawskim Ursynowie przy ul. Karczunkowskiej może powstać około 3 tys. mieszkań. Planowany termin oddania mieszkań najemcom to 2021 rok.

Informacje na temat programu Mieszkania dla Rozwoju znajdują się na stronie mdr.pl. Informacje dot. programu Mieszkanie Plus, który realizuje KZN, są na stronie kzn.gov.pl.