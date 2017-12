To już ostatnia szansa na skorzystanie z cieszącego się ogromną popularnością programu Mieszkanie dla Młodych. Przyjmowanie wniosków potrwa zapewne tylko kilka dni. Ci, którzy nie załapią się na dopłaty, mogą stracić zadatek wpłacony na mieszkanie.

Ostatnia transza dofinansowań wkładu własnego w ramach rządowego programu Mieszkanie dla Młodych zostanie odblokowana 2 stycznia. Do rozdysponowania zostało ok. 381 mln zł, które wystarczą dla ok. 13 tys. wnioskodawców. Tak jak dotychczas w programie będzie obowiązywać kolejność zgłoszeń.

Nawet sto tysięcy złotych dopłaty do wzięcia. W styczniu ostatnia okazja W styczniu rusza ostatnia transza pieniędzy na dopłaty do kredytów w ramach prog... zobacz więcej » Przemysław Osuch, zastępca dyrektora departamentu usług agencyjnych w BGK, ocenił, że jeżeli zainteresowanie będzie utrzymywać się na poziomie zbliżonym do tegorocznego, to pula wyczerpie się już w ciągu kilku dni stycznia 2018 roku.

Firma Expander szacuje, że pieniądze skończą się dokładnie 5 stycznia. Zdaniem analityka Jarosława Sadowskiego osoby, dla których zabraknie środków, znajdą się w trudnej sytuacji.

Stracony zadatek, większy kredyt

Dokumentację kredytową w wybranym przez siebie banku można złożyć już teraz, o ile pozwalają na to procedury wewnętrzne danej instytucji finansowej.

Sadowski zwraca jednak uwagę, że wnioskując o kredyt, trzeba już mieć podpisaną umowę przedwstępną ze sprzedającym. To zwykle oznacza konieczność wpłacenia zadatku. Jeśli z winy kupującego transakcja nie dojdzie do skutku we wskazanym w umowie terminie, to sprzedający zatrzyma pieniądze, a mieszkanie będzie mógł zaoferować komuś innemu.

- Jeśli dla jakiegoś wnioskodawcy zabraknie pieniędzy na dopłatę, to może oczywiście kupić wymarzone mieszkanie za zwykły kredyt. Będzie on musiał być jednak wyższy o kwotę utraconego dofinansowania, co nie zawsze uda się zrealizować - tłumaczy Sadowski.

- Pierwszą przeszkodą może być to, że dopłata w wielu przypadkach zastępuje obowiązkowy wkład własny, który musi wynieść przynajmniej 10 procent wartości kupowanego lokum. Jeśli ktoś nie posiada takich oszczędności, to zostanie zmuszony do rezygnacji z zakupu, a więc straci wpłacony zadatek - wyjaśnia.

Mieszkanie dla Młodych

Program Mieszkanie dla Młodych ruszył w 2014 roku, a zostanie zakończony w roku 2018. Pomoc polega na dofinansowaniu wkładu własnego.

Kluczowa dla popularności programu MdM była nowelizacja, która weszła w życie we wrześniu 2015 roku. Wówczas umożliwiono zakup mieszkania nie tylko z rynku pierwotnego, ale także wtórnego.

W ciągu czterech lat Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał na dofinansowania do wkładów własnych kupującym mieszkania 2,5 mld zł. Pozwoliło to kupić mieszkanie ponad 98 tysiącom rodzin.