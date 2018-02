Nad szczegółami rozwiązań specustawy mieszkaniowej pracuje specjalnie powołana grupa robocza, składająca się z przedstawicieli zainteresowanych ministerstw i instytucji - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu. Specustawa ma zacząć obowiązywać jeszcze w pierwszej połowie tego roku. Nowe przepisy mają przyspieszyć budowę mieszkań w Polsce

Jak podało Centrum Informacyjne Rządu, w skład grupy roboczej pracującej nad speustawą weszli przedstawiciele resortów inwestycji i rozwoju, rodziny, pracy i polityki społecznej, finansów, kultury i dziedzictwa narodowego, środowiska oraz rolnictwa i rozwoju wsi. W grupie roboczej są także przedstawiciele BGK Nieruchomości oraz Rządowego Centrum Legislacji.



W razie potrzeby do prac dołączą jeszcze przedstawiciele Urzędu Zamówień Publicznych oraz Głównego Urzędu Statystycznego.

Bez barier