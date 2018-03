Ważna informacja dla właścicieli mieszkań czy posiadaczy działek. 15 marca mija termin wpłaty pierwszej raty podatku od nieruchomości za 2018 rok. Jeżeli jednak kwota do zapłacenia w jednym roku wynosi nie więcej niż 100 złotych, to całą należność należy uregulować od razu.

Podatek od nieruchomości płaci się w proporcjonalnych ratach do czasu trwania obowiązku podatkowego (do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada). Dotyczy to osób fizycznych. Jeśli kwota podatku nie przekracza 100 złotych, danina płatna jest jednorazowo – do 15 marca.

Podatek muszą zapłacić m.in. właściciele mieszkań, posiadacze działek czy budynków. Obowiązek zapłaty ciąży też na użytkownikach wieczystości gruntów. Szczegóły określa ustawa z 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

Decyzja z wyprzedzeniem

Bartosz Turek z Open Finance zwraca uwagę, że podatek muszą płacić tylko te osoby fizyczne, które otrzymały stosowną decyzję z gminy. Decyzja powinna przyjść z odpowiednim wyprzedzeniem (14 dni). Jeśli ten warunek nie został spełniony, nie musimy odprowadzać daniny w określonym terminie.

"Oczywiście dotyczy to właścicieli, którzy po zakupie nieruchomości zgłosili się do gminy jako podatnik w ciągu 14 dni od nabycia nieruchomości. Po dopełnieniu tego obowiązku pozostaje jedynie oczekiwanie na decyzję organu. Jeśli właściciel otrzymał ją na przykład 9 marca, nie będzie musiał płacić do „ustawowego” 15 marca, ale czas zostanie wydłużony do 23 marca. Zgodnie bowiem z prawem, jeśli gmina wyda decyzję spóźnioną, zaległy podatek trzeba zapłacić najpóźniej w ciągu 14 dni od doręczenia decyzji (zgodnie z regulacjami ordynacji podatkowej) - wyjaśnia Bartosz Turek.

Jakie opłaty?

O wysokości stawek podatku od nieruchomości decydują rady poszczególnych gmin. Co roku minister finansów publikuje obwieszczenie określające maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych na następny rok. Gminy, ustalając swoje stawki opłaty nie mogą przekroczyć kwot wskazanych w obwieszczeniu. W tym roku można spodziewać się wyższych stawek, ponieważ w 2018 roku podatek od nieruchomości wzrósł o wskaźnik inflacji czyli o 1,9 proc.