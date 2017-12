Najdroższe mieszkania zakupiono w 2017 roku w Warszawie, a najtańsze w Nowej Soli i Piekarach Śląskich - podała firma Cenatorium, zbierająca dane o cenach nieruchomości. Na dwa apartamenty w stolicy wyłożono po około 5,7 milionów złotych, za najtańsze mieszkania zapłacono po około 50 tysięcy złotych.

Cena za metr kwadratowy w przypadku obu stołecznych 163-metrowych lokali wyniosła po około 35 tys. zł. Jak wynika z wyliczeń urban.one, serwisu do samodzielnej wyceny mieszkania, dokładając niewiele do wartości metra kwadratowego rezydencji w stolicy można było kupić mieszkanie w Nowej Soli.

Najdrożej w Warszawie i Gdańsku

"Najdroższy warszawski adres znajduje się w samym sercu miasta, nieopodal Dworca Centralnego i Pałacu Kultury. Wieżowiec ma 44 piętra i 160 metrów wysokości. Od 8. piętra zaczynają się luksusowe mieszkania o powierzchni od 54 do 700 m kw. Ostatnie dwie kondygnacje zajmują zaś dwupiętrowe apartamenty" - podała firma Cenatorium.



W Gdańsku w prestiżowej dzielnicy Jelitkowo rekordową cenę zapłacono za apartament o powierzchni 265 m kw. Jego wartość przekroczyła 5,6 mln zł. "W Gdyni najdroższy adres to ul. Króla Jana III, apartamenty kosztują tam średnio 3-4 mln zł, natomiast jednostkowo cena m kw. mieszkania wynosi ok. 30 tys. zł" - dodaje Cenatorium.



Dalej w rankingu znów królują transakcje na zawarte na warszawskim rynku. "Obok inwestycji przy ulicy Twardej, cenę powyżej 4 mln zł zarejestrowano także w rezydencji Foksal (rynek wtórny) i w Villi Monaco na Mokotowie" - podaje Cenatorium.



"Średnia cena metra kwadratowego mieszkania w Warszawie to obecnie około 7,6 tys. zł " - powiedziała, cytowana w komunikacie prasowym starszy analityk ds. rynku nieruchomości w urban.one Barbara Bugaj.

Najtańsze mieszkania

"Najtańsze transakcje w Polsce w 2017 r. dotyczące mieszkań miały miejsce w Nowej Soli i Piekarach Śląskich. Oba lokale były w niskim standardzie.

W Nowej Soli wystarczyło 50 tys. zł, żeby kupić niewiele ponad 40-metrowy lokal (cena m kw. wynosiła 1,1 tys. zł). W Piekarach Śląskich w budynku z lat 70., zostało sprzedane mieszkanie o metrażu 38 m kw., nowy właściciel zapłacił za nie jedyne 49,7 tys. zł, co daje 1,3 tys. zł za m kw" - podaje Cenatorium