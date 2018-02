Program Mieszkanie plus to program epokowy - powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Wyraził nadzieję, że w kolejnych latach liczba budowanych mieszkań wzrośnie do nawet 250 tysięcy rocznie.

Morawiecki wskazał, że do tej pory rocznie średnio oddawanych do użytku było 150-155 tys. mieszkań. - Mam ogromną nadzieję, że już w latach 2019-2020, ta liczba przekroczy 200 tysięcy rocznie, a w kolejnych latach sięgnie być może nawet 250 tysięcy mieszkań - powiedział premier.



Dodał, że dzięki temu w Polsce w ciągu 10 lat można wybudować milion mieszkań więcej niż budowano do tej pory.

"Epokowy" program

"Epokowy" program

Premier podkreślił, że program Mieszkanie plus jest "epokowy" i "niezwykle skomplikowany".

- Program wybudowania dodatkowo jednego miliona mieszkań, mnóżmy to średnio razy 250-300 tysięcy złotych za jedno mieszkanie, wychodzi kwota astronomiczna, kwota 250-300 miliardów złotych. To jest kwota sięgająca łącznych rocznych dochodów budżetowych ze wszystkich podatków, na ten rok zaplanowaliśmy 331 mld zł ze wszystkich podatków - tłumaczył szef rządu.



- Jestem przekonany, że program Mieszkanie plus, z wolna jak lokomotywa, trochę szybciej niż ta lokomotywa z wiersza Tuwima, ruszy do przodu i w ciągu najbliższych 5-10 lat zdecydowanie zwiększymy budowaną liczbę mieszkań - mówił.

Mieszkanie plus pod nadzorem

W styczniu premier Mateusz Morawiecki przejął bezpośredni nadzór nad realizacją programu Mieszkanie plus. Powołał Radę Mieszkalnictwa. W skład Rady - obok premiera - weszli minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, minister finansów Teresa Czerwińska, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, minister środowiska Henryk Kowalczyk i minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel.



Członkami Rady Mieszkalnictwa zostali także: prezes Rządowego Centrum Legislacji Jolanta Rusiniak oraz prezes BGK Nieruchomości Mirosław Barszcz. Barszcz jest koordynatorem pracy Rady Mieszkalnictwa.



BGKN ma w ramach programu Mieszkanie plus w przygotowaniu ponad 25 tys. mieszkań, z czego ponad 2 tys. w budowie. Łączna wartość przygotowywanych inwestycji przekracza 6 mld zł. Inwestycje są realizowane m.in. w oparciu o projekty modelowego domu wielorodzinnego, nagrodzone w ogólnopolskim konkursie architektoniczno-urbanistycznym.