Minister inwestycji i rozwoju będzie odpowiedzialny za budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, a także za rozwój regionalny - wynika z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów. Program Mieszkanie plus znajdzie się jednak pod bezpośrednim nadzorem premiera.

Jak wynika z rozporządzenia, minister inwestycji i rozwoju będzie odpowiedzialny za budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, a także za rozwój regionalny.



Jak dodano w rozporządzeniu, szef resortu inwestycji i rozwoju przejmie nadzór nad Głównym Geodetę Kraju oraz Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.



Dotąd kompetencje te podlegały pod Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, jednak resort ten został zlikwidowany, a w jego miejsce powołano Ministerstwo Infrastruktury.

Podział kompetencji

Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk potwierdził, że we wtorek w trybie obiegowym, Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o działach, która nadała kompetencje premierowi Mateuszowi Morawieckiemu w zakresie koordynacji polityki mieszkaniowej oraz jej realizacji.



Dworczyk dodał, że przyjęty projekt nadał także wicepremierowi, ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego Piotrowi Glińskiemu kompetencje związane z architekturą i estetyką przestrzeni.



Minister Kwieciński, już w ubiegłym tygodniu zapowiadał, że bezpośredni nadzór nad Mieszkaniem plus przejmie premier Mateusz Morawiecki. Jak tłumaczył, trzeba sprawić, by przez najbliższe lata program stał się flagowym przedsięwzięciem rządu. Przyznał, że dotychczas współpraca w rządzie wokół tego programu nie wyglądała najlepiej i dlatego musi on trafić pod bezpośredni nadzór Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.



Minister zaznaczył, że rząd chce także zmienić otoczenie prawne dla inwestycji, "żeby inwestowało się lepiej, żeby budowało się szybciej i łatwiej".