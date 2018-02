Będą zmiany w rządowym programie Mieszkanie plus. Wprowadzone mają zostać dopłaty do czynszu dla wynajmujących lokatorów.

O planowanych zmianach poinformował w rozmowie z PAP minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Jak dodał, na wtorkowym posiedzeniu Rada Mieszkalnictwa zajmie się m.in. kwestią dopłat do najmu w ramach Mieszkania plus.

Brak rąk do pracy. Polskie firmy próbują radzić sobie na dwa sposoby W wielu polskich firmach brakuje rąk do pracy. W całej gospodarce jest ponad 130... zobacz więcej » - Będziemy rozmawiali o dopłatach do czynszu w ramach Mieszkanie plus. Państwo w tym pomoże. (...) Pamiętajmy, że zasady tego wsparcia określi ustawa tak, jak było w przypadku 500 plus - powiedział Kwieciński. Szczegóły - jak zapewnił - zaprezentuje jutro.

Według RMF FM planowane zmiany to efekt zderzenia pierwotnej rządowej koncepcji z rzeczywistością. Ideą programu było oferowanie mieszkań o niskich czynszach, które miały wynieść 10-20 złotych za metr kwadratowy. Oznaczałoby to, że mieszkanie o powierzchni 50 m kw. wynajęlibyśmy za 500-1000 złotych miesięcznie. O wiele mniej niżeli trzeba zapłacić na rynku prywatnym. To jednak - jak podkreśla RMF FM - okazało się nie do zrealizowania, bo nikomu nie opłacało się budować tak tanich mieszkań.



Potwierdza to przypadek jarocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS), który niedawno opisywaliśmy. Oferuje ono 55-metrowe mieszkanie w ramach programu Mieszkanie 500 plus za 1,3 tys. zł miesięcznie. A to - jak zauważali eksperci - cena wyższa od lokali dostępnych na rynku komercyjnym.

Po zmianach w Mieszkaniu plus czynsze mają być na poziomie rynkowym lub niewiele niższe, ale za to rząd pomoże lokatorom, dopłacając do czynszu. Ta pomoc ma być przede wszystkim skierowana dla młodych, mniej zamożnych rodziców - twierdzi RMF FM. W efekcie dla najmujących mieszkania wciąż będą tanie.

Program Mieszkanie plus

Program Mieszkanie plus może jednak natknąć się na jeszcze jedną przeszkodą. Chodzi o sytuację w branży budowlanej, która zmaga się z brakiem pracowników. Według szacunków Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa nad Wisłą brakuje około 150 tys. budowlańców. Na tym nie koniec kłopotów. Deweloperzy skarżą się też na przewlekłość procedur (od rozstrzygnięcia przetargi do rozpoczęcia budowy mogą minąć nawet dwa lata) oraz brak ziemi, czyli miejsc pod inwestycję.

W styczniu premier Mateusz Morawiecki przejął bezpośredni nadzór nad realizacją programu Mieszkanie plus.



W związku z tym powołał Radę Mieszkalnictwa. W skład Rady - obok premiera - weszli minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, minister finansów Teresa Czerwińska, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, minister środowiska Henryk Kowalczyk i minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel.



Członkami Rady Mieszkalnictwa zostali także prezes Rządowego Centrum Legislacji Jolanta Rusiniak oraz prezes BGK Nieruchomości Mirosław Barszcz. Barszcz jest koordynatorem pracy Rady Mieszkalnictwa.