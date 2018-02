Najemcy mieszkań komunalnych będą zobowiązani do składania deklaracji o dochodach i majątku - zakłada nowelizacja, którą w czwartek uchwalił Sejm. Jeżeli najemca nie złoży takiej deklaracji, jego czynsz za wynajem wzrośnie.

Nowela przewiduje ponadto, że gminy otrzymają 6 mld zł w latach 2019 - 2025 w ramach wsparcia dla tworzenia m.in. lokali socjalnych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych.

Dwa miliony Polaków korzystają z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych Liczba Polaków korzystających z prywatnej opieki zdrowotnej, dzięki dodatkowym u... zobacz więcej » Za uchwaleniem noweli ustaw: o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń, o ochronie praw lokatorów, o mieszkaniowym zasobie gminy, a także zmiany Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw, głosowało w czwartek 421 posłów, przeciw było 8. Od głosu wstrzymało się dwóch posłów.

Co się zmienia?

W ocenie autorów nowelizacji nowe rozwiązania pozwolą prowadzić gminom rozważną politykę mieszkaniową, ułatwią wykorzystanie środków wspierających i tworzenie mieszkaniowego zasobu gminy, a także wprowadzają najem socjalny. Gminy będą mogły wynająć lub podnająć w ramach najmu socjalnego każdy lokal spełniający wymogi ustawowe, co powinno zmniejszyć niedobór lokali socjalnych.



Nowela wprowadza m.in. zmiany dotyczące zasad wsparcia samorządów w tworzeniu zasobu mieszkań na wynajem. Proponowane zmiany mają np. pozwolić gminom na ubieganie się o dofinansowanie bez dotychczasowego warunku wydzielenia z gminnego zasobu odpowiedniej liczby lokali socjalnych. Przewiduje też bezzwrotne finansowe wsparcie udzielane gminom i związkom międzygminnym na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia, polegającego na udziale gminy i związku międzygminnego w kosztach tworzenia lokali przez innego inwestora.

Wsparcie na remont

Finansowym wsparciem objęte mają być także remonty lub przebudowy istniejących noclegowni i schronisk dla bezdomnych oraz przedsięwzięcia, w wyniku których powstaną ogrzewalnie. Umożliwiono jednoczesne finansowanie tych samych przedsięwzięć ze środków Unii Europejskiej oraz udzielanie im wsparcia na podstawie znowelizowanych przepisów ustawy.



W uchwalonych przepisach zaproponowano także bezzwrotne wsparcie finansowe, udzielane na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem. Środki przeznaczone będą dla osób o niższych dochodach, tj. takich, które uzyskują dochody zbyt niskie, by zaspokajać potrzeby mieszkaniowe w warunkach komercyjnych, a zarazem zbyt wysokie, aby ubiegać się o lokal komunalny.

Rząd łata dziury w popularnej uldze podatkowej. "Wątpliwości pozostaną" Projekt zmian podatkowych dotyczących twórców rozszerza katalog działalności pod... zobacz więcej »

Komentarze

Zdaniem Konrada Płochockiego, dyrektora generalnego Polskiego Związku Firm Deweloperskich możliwość zakupu lokali przez gminy na wolnym rynku, którą nadaje uchwalona w czwartek przez Sejm nowelizacja, to dobre rozwiązanie stosowane w wielu krajach. Umożliwi ona "szybszą realizację potrzeb w zakresie zapewnienia lokali socjalnych z pominięciem kilkuletniego procesu budowlanego, a także pozwali na integrowanie różnych grup społecznych" - stwierdził. Dodał, że będzie to przeciwdziałać powstawaniu gett.



- Kwoty te nie przełożą się istotnie na zyski deweloperów, gdyż będą to inwestycje o bardzo niskich marżach, ale mogą przełożyć się na niewielki wzrost obrotów - mówił.



Z kolei dyrektor generalny HRE Think Tank Michał Cebula ocenił, że nowela o ochronie praw lokatorów będzie korzystna dla całego rynku nieruchomości w Polsce.



- W mojej ocenie zaproponowane rozwiązanie jest ważne ze względów społecznych, ale także niesie ze sobą korzyści dla całego rynku nieruchomościowego w Polsce - powiedział PAP Cebula.



Zauważył, że "dodatkowe środki na inwestycje w nowe lokale socjalne, jakie otrzymają dzięki temu programowi samorządy, stworzy dodatkowy strumień zleceń dla lokalnych firm budowlanych". - Nowe lokale socjalne oznaczają szybsze rozwiązywanie sprawy związanych z koniecznością przeprowadzenia eksmisji, a z kolei likwidacja eksmisji „na bruk” oznacza koniec dramatów ludzkich - dodał.

Od marca

Nowe prawo powinno wejść w życie 1 marca 2018 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach – zmiany dotyczące zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy wejdą w życie po 12 miesiącach od daty ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.