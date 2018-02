Program Mieszkanie plus nabiera rozpędu. W drugiej połowie kwietnia pierwsi lokatorzy będą mogli wprowadzić się do lokali w Jarocinie w województwie wielkopolskim. Czynsz wynajmu 55-metrowego mieszkania wyniesie tam 1,3 tysiąca złotych miesięcznie. Eksperci są podzieleni w ocenie, czy stawka nie została ustalona na zbyt wysokim poziomem dla tego programu. Z drugiej strony Mieszkanie plus dla rodzin o niższych dochodach pozostaje jedyną realną szansą na własne lokum.

O kosztach wynajmu poinformowało jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Jak wskazano, całkowity koszt wynajmu 55-metrowego lokalu, łącznie z mediami oraz z ogrzewaniem, wyniesie 1,3 tys. zł miesięcznie. W przypadku mniejszego metrażu (35 metrów kwadratowych) będzie to 800 zł.

Obecnie domy są wykańczane. Pierwsi lokatorzy będą mogli się wprowadzić do mieszkań w drugiej połowie kwietnia 2018 roku.

Domy powstają w ramach programu Mieszkanie plus, realizowanego przez BGK Nieruchomości.

Skąd taka opłata?

Najlepsze lokalizacje na wagę złota. Najemcy za czynsz płacą krocie Blisko 500 złotych - tyle miesięcznie należy zapłacić za wynajem metra kwadratow... zobacz więcej » Dyrektor do spraw rozwoju w e-bazanieruchomosci.pl Maciej Górka stwierdził, że sugerowana wysokość opłat za lokal o powierzchni 55 metrów kwadratowych na poziomie 1,3 tys. zł miesięcznie wynikać może "przede wszystkim z faktu, że w lokalach zastosowano ogrzewanie gazowe rozliczane według indywidualnego zużycia".



- Wedle rozporządzenia jarocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego dotyczącego czynszów jego wysokość nie powinna przekraczać 12 zł za metr kwadratowy, co daje kwotę 660 zł miesięcznie plus media, więc ostateczna wysokość opłat zależeć będzie od zużycia licznikowego mediów w danym lokalu - zaznaczył.



Ekspert wskazał, że "porównując ofertę z programu Mieszkanie plus z tymi, jakie dostępne są na lokalnym rynku komercyjnym można stwierdzić, że jest on droższa, ale należy zwrócić uwagę, że mieszkania oferowane w ramach programu są nowe i wybudowane wedle nowoczesnych technologii, a oferta komercyjna to głównie mieszkania używane".



- W kwestii kosztów, jakie muszą ponieść lokatorzy w ramach najmu programowego w Jarocinie warto wspomnieć o wymaganej opłacie rezerwacyjnej w wysokości 12-krotności czynszu, która zamieniana jest później na kaucję - przypomniał, zwracając uwagę na to, że "w przypadku wynajmu mieszkań na wolnym rynku zwyczajowo pobiera się kaucję w wysokości jednomiesięcznego czynszu".

"Stawka atrakcyjna"

Jak kalkulował prezes Grupy Inwest Piotr Hofman, jeżeli z całkowitego kosztu wynajmu odejmiemy koszty eksploatacyjne na poziomie średnim około 300 zł to sam czynsz wyniesie 1000 zł, czyli 18 zł za metr kwadratowy. - To stawka, która według mnie jest atrakcyjna i powinna w mieście wielkości Jarocina stanowić ciekawą ofertę - ocenił ekspert.



Tym bardziej - jak dodał - że dotyczy to całkowicie nowego budynku i mieszkania o standardzie wyższym niż mieszkania w starej substancji budynkowej. - Pamiętając o wsparciu 500 plus, oferta tym bardziej będzie stanowiła ważny element budujący w skali Jarocina nowe szanse rozwojowe dla miejscowej społeczności - stwierdził.



Hofman przypomniał, że czynsz w programie Mieszkanie plus jest wynikową kilku parametrów. - Założeniem pierwotnym miała być stawka czynszowa, bez opłat eksploatacyjnych, na poziomie zdecydowanie niższym niż stawki komercyjne. Ponadto bardzo ważnym komponentem całej idei jest fakt realizacji programu 500 plus. Te dwa programy idealnie się uzupełniają. Rodzina na przykład z trójką dzieci otrzymując 1000 zł może środki te przeznaczyć na opłatę czynszową w programie Mieszkanie plus - podsumował.

"Rynek komercyjny oferuje niższe czynsze"

Przegląd prasy. Mieszkanie plus ma przyspieszyć. "Ruszy budowa 100 tysięcy lokali" Rząd chce w ciągu roku rozpocząć budowę 100 tysięcy tanich mieszkań. Pomóc mają... zobacz więcej » Z kolei zdaniem dyrektora generalnego HRE Think Tank Michała Cebuli, opłaty za mieszkania w Jarocinie są za wysokie.

- Niestety, to zbyt dużo dla tego programu. Rynek komercyjny oferuje nawet niższe czynsze - powiedział. Zauważył jednak, że "dla rodzin z mniejszymi dochodami program Mieszkanie plus jest dzisiaj często jedyną realną szansą na własne lokum".



- W przypadku mieszkania o powierzchni 55 metrów kwadratowych trzeba zebrać gotówkę w kwocie powyżej 200 tysięcy - powiedział dyrektor HRE Think Tank. - Część z tych rodzin z różnych powodów, brak wkładu własnego do kredytu, trudna przeszłość w budowaniu historii kredytowej, jest wykluczona w dążeniu do podstawowej potrzeby, czyli do bezpiecznego dachu nad głową dla siebie i rodziny - zaznaczył Cebula.

Spore zapotrzebowanie

Zdaniem Macieja Górki interesujący jest także aspekt dużego zainteresowania lokalami, gdyż "na pulę 366 mieszkań zgłosiło się ponad 700 chętnych, co oznacza, że w tym rejonie jest spore zapotrzebowanie na mieszkania". Przyznał jednak, że "aktywność popytowa nie ma odbicia w ofercie komercyjnej na terenie Jarocina, gdzie bardzo mała liczba inwestorów buduje mieszkania lub domy na sprzedaż".



- Oznaczać to może, że obywateli tego regionu, szczególnie młodych nie stać na zakup własnego mieszkania, stąd tak duże zainteresowanie najmem - ocenił.

O programie

Komercyjny charakter inwestycji finansowanej przez BGK Nieruchomości sprawia, że nie jest ona objęta kryteriami określonymi w ustawie o Krajowym Zasobie Nieruchomości.



Inwestycja jest realizowana w trzech miejscach - w Jarocinie przy ul. Siedlemińskiej i ul. Leszczyce oraz w Siedleminie. Samorząd przyznał już te lokale 9 grudnia ubiegłego roku. Przyszli lokatorzy otrzymali wtedy decyzję o przyznaniu mieszkania wraz z dokładnym adresem.



Celem programu Mieszkanie plus jest zwiększenie podaży mieszkań na wynajem. Trzonem Mieszkania plus są inwestycje realizowane przez BGK Nieruchomości.



BGKN ma w przygotowaniu ponad 25 tysięcy mieszkań, z czego ponad 2 tysiące w budowie. Łączna wartość przygotowywanych inwestycji przekracza 6 mld zł. Inwestycje są realizowane między innymi w oparciu o projekty modelowego domu wielorodzinnego, nagrodzone w ogólnopolskim konkursie architektoniczno-urbanistycznym.