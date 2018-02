Odtwórz: Prawo jazdy po nowemu. Co się zmienia?

Ministerstwo Cyfryzacji rozważa przesunięcie terminu wejścia w życie drugiej części CEPiK 2.0, dotyczącej centralnej ewidencji kierowców. Oznacza to, że surowsze przepisy dla młodych kierowców mogą być odsunięte w czasie.

O tym, że Ministerstwo Cyfryzacji "rozważa przesunięcie terminu wejścia w życie rozbudowanej ewidencji kierowców" pierwszy napisał dziennik "Rzeczpospolita".



- Tak, rzeczywiście rozważamy przesunięcie terminu wejścia w życie drugiej części CEPiK 2.0, dotyczącej centralnej ewidencji kierowców. Trwają analizy i jest jeszcze za wcześnie, by mówić o bliższych szczegółach. Ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła - poinformował tvn24bis.pl Karol Manys z biura prasowego Ministerstwa Cyfryzacji.

Kłopoty z CEPiK

Karol Manys dodał, że resort rozważa przesunięcie w czasie wejście w życie rozbudowanej ewidencji kierowców, by uniknąć przykrej dla nas wszystkich i męczącej dla obywateli sytuacji z listopada.



- Wyciągamy wnioski i nie chcemy powtórki z tego, co wydarzyło się przy uruchomieniu pierwszej części CEPiK 2.0 dotyczącej ewidencji pojazdów. Przed wdrożeniem kolejnej części, czyli nowej wersji ewidencji kierowców, chcemy być w 100 proc. pewni, że nie będzie przy tym takich problemów - dodał.



Zmiany dla kierowców zostaną odsunięte w czasie po raz piąty (po raz pierwszy miały wejść w życie w styczniu 2013 roku).

Jakie to przepisy?



Chodzi o zmiany przepisów wprowadzających dwuletni okres próbny dla każdego, kto zda egzamin na prawo jazdy. W tym okresie kierowca będzie musiał m.in. odbyć dodatkowo płatny kurs doszkalający, a przez pierwsze 8 miesięcy jeździć z nalepką zielonego listka na szybie auta.

Oznacza to, że będzie musiał przestrzegać bardziej restrykcyjnych ograniczeń prędkości do 50 km/h w obszarze zabudowanym, 80 km/h poza obszarem zabudowanym (zamiast maksymalnie 100 km/h) oraz 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej, gdzie normalne limity na wynoszą odpowiednio 140 km/h i 120 km/h. Jeśli nie będzie przestrzegał przepisów i w ciągu dwóch lat popełni trzy wykroczenia lub jedno przestępstwo drogowe, to starosta odbierze mu prawo jazdy.