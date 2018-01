Volkswagen utrzymuje przewagę nad japońską Toyotą jako największy producent samochodów na świecie. W 2017 roku niemiecki koncern miał sprzedać 10,7 mln pojazdów - wynika z nieoficjalnych szacunków VW, na które powołuje się agencja Reutera.

Do wewnętrznych danych wskazujących na wzrost produkcji samochodów poszczególnych marek VW w 2017 roku jako pierwsza dotarła w sobotę niemiecka gazeta "Bild am Sonntag". Koncern z Wolfsburga miał uzyskać w ubiegłym roku przychody sięgające 220 mld euro - o 3 mld euro więcej niż w poprzednim rekordowym 2016 roku. Wówczas VW sprzedał 10,3 mln pojazdów na całym świecie.

Rywalizacja

W grudniu japońska grupa Toyota podawała, że do końca 2017 roku na całym świecie powinno się sprzedać około 10,35 mln samochodów - o 2 proc. więcej rok do roku. W 2018 roku Toyota spodziewa się sprzedaży na poziomie 10,5 mln pojazdów.



Pełne sprawozdanie finansowe VW za miniony rok ma się ukazać pod koniec lutego. Oficjalne podsumowanie sprzedaży koncernu zostanie opublikowane 17 stycznia.