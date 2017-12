Ubezpieczyciele wypłacili w dziewięciu miesiącach tego roku już 6,3 miliarda złotych odszkodowań i świadczeń z OC komunikacyjnego, czyli o o 8,3 proc. więcej niż rok wcześniej. Z całej składki OC do kieszeni kierowców może wpłynąć w tym roku nawet ok. 9 mld zł. Większość pieniędzy wypłacono słusznie, jednak nie brakuje także prób wyłudzania odszkodowań. Co dziesiąty wniosek o wypłatę pochodzi od nieuczciwego kierowcy. Oszuści mają różne metody, nie tylko zgłoszenia swingowanych kradzieży i wypadków. - Wyłudzacze czyhają na nieświadomych kierowców na rondach, przy zmianach pasa ruchu, gwałtownie hamują na autostradzie, wykorzystują nieuwagę ludzi, którym się spieszy - mówił Marcin Taraszewski z TVN Turbo. Powstała nawet nieoficjalna lista samochodów, na które trzeba uważać. Zobacz materiał programu "Raport" TVN Turbo.

